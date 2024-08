La Magia del Legno: Sutrio rivive la tradizione artigianale

Il borgo di Sutrio, incastonato tra le Alpi Carniche e sotto l’ombra maestosa dello Zoncolan, si prepara ad accogliere una delle sue più amate tradizioni: La Magia del Legno. Domenica 1° settembre, le antiche vie del paese si animeranno di artigiani, scultori e intagliatori che trasformeranno il legno in opere d’arte uniche, esaltando la secolare tradizione artigianale di questa regione.

Un borgo che respira tradizione

Passeggiando per Sutrio, ogni angolo racconta una storia. Le case in pietra, le insegne dei negozi, i vecchi ballatoi, tutto parla di un passato ricco e affascinante. Ma è il legno il vero protagonista, dal presepe-gioiello di Teno fino alle sculture monumentali realizzate negli anni passati. Una speciale Caccia al Tesoro guiderà i visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi del borgo, rivelando anche pillole di storia locale.

Artigianato in mostra

Durante la manifestazione, maestri del legno si raduneranno nelle vie del paese, creando in diretta pezzi unici e offrendo in vendita oggetti d’uso quotidiano, mobili, giocattoli e complementi d’arredo. Questa mostra-mercato di artigianato del legno rappresenta un’occasione imperdibile per vedere all’opera veri artisti del settore e acquistare creazioni di alta qualità.

Laboratori e animazione per tutti

La Magia del Legno non è solo per gli adulti. I bambini avranno l’opportunità di partecipare a laboratori a tema, scoprendo i segreti dell’arte del legno e creando con le proprie mani piccoli capolavori. Inoltre, il borgo sarà animato da musica tradizionale dal vivo e spettacoli, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente per tutta la famiglia.

Un presepe da ammirare

Tra le attrazioni principali, spicca il presepe realizzato dagli artigiani di Sutrio per il Vaticano nel Natale 2022. Questo capolavoro, esposto ora nel cuore del paese, si estende su una superficie di 116 mq e ospita 18 statue intagliate da 11 artisti. Durante le ore serali, un suggestivo gioco di luci esalta i dettagli delle statue, creando un’atmosfera magica e indimenticabile.

Il preludio alla festa

I festeggiamenti inizieranno il 30 e 31 agosto con una serie di eventi e spettacoli. Venerdì 30 agosto, la Sala Polifunzionale ospiterà lo spettacolo teatrale “Il Silenzio” di Matteo Fantoni, una conferenza-spettacolo sulla liuteria e il segreto del suono perfetto degli strumenti di Stradivari. Sabato 31 agosto, i bambini potranno partecipare al laboratorio “Costruiamo insieme uno strumento musicale”, seguito dall’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2024 della Magia del Legno.

Albergo diffuso Borgo Soandri

Per vivere a pieno l’esperienza della festa, si consiglia di soggiornare nell’Albergo Diffuso Borgo Soandri, dove gli alloggi, ricavati dalla ristrutturazione di antiche case ed edifici rurali, offrono il fascino della storia con la comodità dei servizi di un hotel. Con oltre 150 posti letto e 30 appartamenti di varia capienza, Borgo Soandri rappresenta una soluzione ideale per immergersi nella magia del borgo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook