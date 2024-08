Previsioni di bollino nero sulle autostrade regionali

TRIESTE – Questo weekend, il traffico sulle autostrade del Friuli-Venezia Giulia sarà critico, con un bollino nero previsto per sabato 10 agosto. Si stima che tra sabato e domenica transiteranno circa 360 mila veicoli, con forti disagi attesi ai “caselli di mare” e alla barriera del Lisert.

Il traffico è in aumento rispetto all’anno scorso. Lo scorso weekend, sabato 3 agosto, ha visto 195 mila transiti, con un incremento del 5,8% rispetto allo stesso sabato del 2023. Domenica 4 agosto, i 168 mila transiti hanno segnato un aumento del 9,3% rispetto all’anno precedente.

La barriera di Trieste/Lisert ha visto una leggera flessione, con 600 transiti in meno rispetto al 2023, ma Villesse ha registrato un incremento di 800 veicoli, confermandosi un’alternativa sempre più scelta per chi è diretto verso Slovenia e Croazia.

Weekend critico: bollino nero e code

Venerdì 9 agosto sarà caratterizzato da bollino rosso sulla A4 in direzione Trieste e sulla A57 Tangenziale di Mestre. Il momento più difficile sarà sabato 10 agosto, con il terzo bollino nero della stagione. Le code sono attese soprattutto in uscita alla barriera di Trieste Lisert.

Domenica 11 agosto, il traffico rimarrà intenso, con bollino rosso in direzione Trieste. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore venerdì pomeriggio, tutto il giorno di sabato e per gran parte di domenica.

Forze in campo e consigli per gli automobilisti

Circa 220 unità di forze dell’ordine saranno impegnate sabato per gestire il traffico. Gli automobilisti sono invitati a pianificare attentamente i loro spostamenti, evitando le ore di punta e utilizzando app di navigazione per rimanere aggiornati.

Chi si dirige verso le località marittime dovrebbe partire molto presto o nel tardo pomeriggio. È essenziale prestare attenzione ai rifornimenti di carburante e mantenere alta la vigilanza, considerando anche le possibili variazioni meteorologiche.

