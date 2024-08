Sereni Orizzonti continua la sua crescita, nuove acquisizioni di RSA in Liguria

La crescita di Sereni Orizzonti non conosce sosta. L’azienda friulana, leader nel settore delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), ha recentemente ampliato la sua presenza in Liguria con l’acquisizione di due nuove strutture: San Tomaso D’Aquino e La Camandolina. Questo nuovo passo rientra in un più ampio piano di sviluppo che punta a raddoppiare il numero di posti letto entro la fine del 2028.

I numeri delle acquisizioni

Il 1° agosto 2024 è stata una data importante per Sereni Orizzonti: le RSA San Tomaso D’Aquino e La Camandolina sono diventate ufficialmente operative. Con queste acquisizioni, l’azienda ha aggiunto 173 nuovi posti letto al proprio portafoglio, portando il totale dei posti letto acquisiti o costruiti nel primo semestre del 2024 a 500 unità. Queste nuove strutture si sommano ad altre recenti acquisizioni, tra cui la RSA di Pinzano al Tagliamento (PN), di Sestri Ponente (GE) e di Casalpusterlengo (LO), per un totale di cinque strutture acquisite nell’anno.

L’obiettivo: 10.000 posti letto entro il 2028

Massimo Blasoni, fondatore e proprietario di Sereni Orizzonti, ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è di raggiungere i 10.000 posti letto entro il 2028, grazie a un mix di nuove costruzioni e acquisizioni strategiche. “Stiamo crescendo a un ritmo senza precedenti”, afferma Blasoni. Questa espansione è parte di un piano di sviluppo da 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di 20 nuove residenze per anziani entro il 2028. Sei cantieri sono già in corso e altri saranno avviati a breve.

Sereni Orizzonti, l’azienda e le ricadute occupazionali del piano di sviluppo

Un elemento distintivo di Sereni Orizzonti è il suo radicamento nel territorio. L’azienda, con sede a Udine, è una delle poche del settore a non appartenere a un fondo di private equity, ma è di proprietà del suo fondatore, Massimo Blasoni. Questo aspetto, sottolinea Blasoni, è fondamentale per mantenere una gestione autonoma e orientata alla crescita.

Il piano di espansione di Sereni Orizzonti non ha solo un impatto sul numero di posti letto, ma avrà anche importanti ricadute occupazionali. Si prevede che, a completamento del progetto, saranno necessarie oltre 1.000 nuove assunzioni di personale qualificato, tra cui operatori sociosanitari, infermieri, medici e fisioterapisti. Questo incremento di personale non solo supporterà le nuove strutture, ma contribuirà anche alla crescita economica dei territori coinvolti.

Un settore in crescita e le necessità di nuove RSA

L’Italia, come molti altri Paesi europei, sta affrontando una significativa crescita della popolazione anziana. Secondo i dati dell’OCSE, entro il 2060, il 33,4% della popolazione italiana sarà composta da persone over 65. Questo dato evidenzia l’importanza di investire in strutture che possano garantire cura e assistenza di qualità a una popolazione sempre più anziana.

Sereni Orizzonti continua a dimostrare la sua capacità di crescere e innovare, rispondendo alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Con una gestione solida, un piano di sviluppo ambizioso e un forte radicamento nel territorio, l’azienda friulana è ben posizionata per diventare un punto di riferimento nel settore delle RSA in Italia e all’estero.

