Vacanze in Carnia: esperienze uniche per grandi e piccini

Le montagne della Carnia, con i loro panorami mozzafiato e le esperienze a contatto con la natura, si confermano un luogo ideale per una vacanza in famiglia. Grazie all’offerta del Consorzio Turistico di Arta Terme e della Rete di Imprese di Sauris-Zahre, il portale alpidolomitifriulane.it propone una vasta gamma di attività pensate per grandi e piccini, permettendo di vivere giornate ricche di divertimento e scoperta in totale sicurezza. Ecco una panoramica delle proposte che renderanno indimenticabile la vostra estate in montagna.

Esperienze sensoriali nel bosco

Una delle attività più suggestive è sicuramente l’escursione sensoriale “Bosco Incantato”, che porta i partecipanti attraverso le foreste di abeti fino al Rifugio Chiampizzulon. Qui, immersi in una natura incontaminata, si può riscoprire il piacere di ascoltare i suoni del bosco e osservare da vicino la vita degli animali selvatici. Per chi ama la storia e la geologia, l’escursione alla scoperta della Valle del But offre la possibilità di fare una caccia al fossile lungo il rio Randice, esplorando i segreti custoditi nelle rocce e visitando il piccolo Museo di Piano d’Arta.

Magia e leggende attorno al fuoco

Le serate attorno al fuoco sono momenti magici in cui i giovani esploratori possono immergersi nelle antiche tradizioni carniche. Questi racconti, che evocano leggende locali e storie di tempi passati, creano un’atmosfera suggestiva, perfetta per stimolare la fantasia dei più piccoli. E per chi desidera vivere un’esperienza ancor più coinvolgente, le escursioni notturne “Voci del Bosco” offrono l’opportunità di ascoltare i suoni della natura al crepuscolo, un’esperienza che avvolge i partecipanti in una dimensione quasi fiabesca.

Piccoli chef crescono

Per i bambini che amano cucinare, il laboratorio “Piccoli Chef Crescono” è un’occasione unica per mettere le mani in pasta sotto la guida della food blogger Chiara. Qui, i piccoli aspiranti chef imparano a preparare una deliziosa merenda, scoprendo i segreti della cucina e divertendosi insieme. Questa attività non solo insegna nuove competenze culinarie, ma favorisce anche il lavoro di squadra e la creatività.

Avventure a Sauris

Anche Sauris offre numerose opportunità per una vacanza avventurosa. La caccia ai fossili nella valle del Lumiei è un’attività perfetta per i piccoli geologi, che potranno scoprire reperti risalenti a 250 milioni di anni fa. Per chi invece desidera esplorare il mondo vegetale, il programma Foresting Kids a Lateis permette ai bambini di avvicinarsi alla botanica con una passeggiata vista lago.

La Caccia al Tesoro a Sauris di Sopra è un altro must per le famiglie. Questo giro ad anello di 4 chilometri è un vero e proprio viaggio nel tempo, in cui i partecipanti devono risolvere indovinelli e superare sfide che mettono alla prova la loro astuzia e spirito di squadra. Inoltre, le passeggiate tra le stelle con l’astrofilo Felice offrono l’opportunità di ammirare il cielo notturno di Lateis, certificato tra i più belli d’Italia, trasformando una semplice escursione in un’esperienza indimenticabile.

Relax e divertimento alle Terme di Arta

Dopo tante emozioni all’aperto, cosa c’è di meglio di un po’ di relax? Lo Stabilimento Termale di Arta offre piscine junior con giochi d’acqua e scivoli, ideali per i più piccoli, e una spiaggetta interna perfetta per il relax di tutta la famiglia. Qui, tra un tuffo e l’altro, i bambini potranno divertirsi in un ambiente sicuro mentre i genitori si concedono un meritato riposo.

Un’offerta turistica imperdibile

Per tutto il 2024, i residenti del Friuli-Venezia Giulia possono usufruire del voucher TUReSTA, che consente di prolungare la permanenza in vacanza e di sfruttare al meglio le numerose offerte turistiche della regione. Questa iniziativa, promossa da Promoturismo FVG, rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire e vivere appieno le meraviglie naturali e culturali del territorio.

Con il supporto del bando PSR FVG 2014-2020, il portale alpidolomitifriulane.it si pone come punto di riferimento per chi desidera pianificare vacanze in famiglia tra le splendide montagne della Carnia, offrendo attività ed esperienze uniche che lasceranno un ricordo indelebile nel cuore di grandi e piccini.