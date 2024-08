Viabilità e maltempo, interventi in corso tra Sappada e Val Pesarina

Il maltempo continua a mettere a dura prova il Friuli-Venezia Giulia. Le recenti piogge intense e le frane hanno causato gravi interruzioni della viabilità in diverse aree montane della regione, con situazioni critiche a Sappada e in Val Pesarina. Mentre si cerca di ripristinare rapidamente la circolazione sulla strada regionale di Sappada, il ripristino della viabilità in Val Pesarina si preannuncia più complicato.

Viabilità a Sappada, soluzione temporanea in atto

L’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha confermato che la situazione sulla strada regionale di Sappada sta migliorando. Una deviazione del traffico su una bretella a regime di traffico alternato è stata attivata, permettendo un primo ritorno alla normalità. Questo intervento rappresenta una risposta tempestiva e coordinata, resa possibile grazie alla collaborazione tra la Protezione civile e Fvg Strade.

Val Pesarina, frana di dimensioni significative

Diversa è la situazione in Val Pesarina, dove una frana di grandi proporzioni ha colpito la strada regionale 465, interrotta in un punto particolarmente critico caratterizzato da tre tornanti. La frana del ghiaione del Rio Bianco è stata descritta dall’assessore Riccardi come venti volte più grande di quella che ha colpito Sappada, rendendo i tempi di ripristino notevolmente più lunghi e complessi. Gli interventi richiederanno un maggiore impegno e tempo, viste le difficoltà tecniche e la vastità del danno.

Prevenzione e difesa del territorio: un impegno costante

L’assessore Riccardi ha sottolineato l’importanza degli investimenti fatti dalla Regione negli ultimi anni per la prevenzione e la difesa del territorio. Senza queste risorse, ha osservato, le conseguenze degli eventi meteorologici recenti sarebbero state ancora più devastanti. La Regione continuerà a stanziare ulteriori fondi per nuovi interventi, rafforzando la protezione del territorio attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge, oltre alla Protezione civile, anche le infrastrutture e la difesa dell’ambiente.

Nel corso dei sopralluoghi, l’assessore Riccardi è stato accompagnato dai sindaci di Prato Carnico e Sappada, rispettivamente Erica Gonano e Alessandro De Zordo. Questa presenza testimonia la forte collaborazione tra gli enti locali e la Regione per affrontare le emergenze e pianificare il futuro del territorio. La sinergia tra le istituzioni è cruciale per garantire una risposta efficace e tempestiva in situazioni di crisi.

