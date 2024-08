Intrusione alla base Usaf di Aviano: arrestato un 24enne Spagnolo

Un’azione sconcertante ha avuto luogo presso la base militare Usaf di Aviano. Un giovane di 24 anni, originario della Spagna, è stato arrestato mentre tentava di aprire il portellone di un aereo della Royal Air Force. Questo episodio ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza della base, che da tempo è oggetto di tentativi di intrusione.

Le circostanze dell’intrusione

Il giovane è stato fermato da una pattuglia di soldati statunitensi prima di riuscire a compiere qualsiasi danno. Le guardie americane hanno immediatamente allertato i carabinieri, che hanno proceduto all’arresto del sospetto. Attualmente, l’individuo si trova sotto custodia delle autorità italiane, mentre si svolgono le indagini per determinare come sia riuscito a penetrare nel perimetro militare.

Livello di allerta e sicurezza

La base militare si trova attualmente al livello di allerta “Bravo”, il terzo su una scala di cinque gradi di sicurezza (normal, alpha, bravo, charlie, delta). Questo livello è recentemente sceso da “Charlie”, che rappresenta una condizione di maggiore allerta. Le autorità stanno esaminando con attenzione la situazione, verificando se ci siano state falle nella sicurezza o se l’intruso abbia sfruttato altri metodi per accedere alla base. Al momento, i primi controlli non hanno rilevato varchi nella rete esterna del perimetro.

Precedenti tentativi di intrusione

Questo non è il primo episodio di tentativo di intrusione alla base Usaf di Aviano. Nel 2017, un cittadino marocchino irregolare aveva cercato di entrare con un pass falso, mentre nel 2020, Alessandro Della Giusta, uno youtuber originario di Cormons, era stato coinvolto in un caso di intrusione. Della Giusta aveva realizzato un video in cui documentava il suo tentativo di mangiare in tutti i fast food della regione in 12 ore, incluso quello situato all’interno della base. Le immagini del video erano state successivamente utilizzate dalla Procura della Repubblica per avviare un’indagine.

