Il fine settimana del 10 e 11 agosto si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e temperature in costante aumento in Friuli-Venezia Giulia. Un anticiclone subtropicale si sta consolidando sull’Europa centro-meridionale, garantendo così un clima stabile e soleggiato nella nostra regione almeno fino a metà della prossima settimana. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta per il fine settimana.

Sabato 10 agosto, sole e brezze rinfrescanti

Il sabato 10 agosto sarà una giornata prevalentemente soleggiata in tutta la regione. Il cielo si manterrà sereno o, al più, poco nuvoloso nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla fascia alpina. I venti soffieranno a regime di brezza, contribuendo a rendere il caldo più sopportabile, in particolare lungo la costa.

Le temperature subiranno un ulteriore incremento, con valori minimi che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi in pianura e tra i 23 e i 26 gradi lungo la costa. Le temperature massime raggiungeranno invece i 33-36 gradi in pianura e i 30-33 gradi sulla costa.

Domenica 11 agosto: caldo in aumento e poche nubi sui monti

La domenica 11 agosto sarà anch’essa dominata da cieli sereni, sebbene possano comparire alcune nubi nel pomeriggio sui rilievi montuosi. Le temperature continueranno la loro ascesa, con punte massime che potranno toccare i 37 gradi nelle zone pianeggianti. Anche sulla costa il caldo si farà sentire, ma le brezze marine potranno dare un leggero sollievo nelle ore pomeridiane.

Le temperature minime resteranno stabili rispetto alla giornata precedente, con valori compresi tra i 20 e i 23 gradi in pianura e tra i 23 e i 26 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno 34-37 gradi in pianura e 30-33 gradi lungo la costa.

Raccomandazioni per il fine settimana

Considerato l’aumento delle temperature, è consigliabile evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, preferendo attività all’aria aperta al mattino presto o nel tardo pomeriggio. Si raccomanda inoltre di idratarsi regolarmente e di fare attenzione ai segni di colpo di calore, specialmente per le categorie più vulnerabili come anziani e bambini.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook