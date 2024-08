Inseguimento sull’A23: la “fuga” terminata dopo 30 chilometri

Un episodio di grande tensione si è verificato venerdì sera lungo l’autostrada A23 nel tratto che va da Tarvisio a Udine. Un conducente a bordo di una Mini Cooper ha insospettito gli agenti della Polizia Stradale per il suo comportamento di guida irregolare. Dopo aver finto di accostare a un posto di controllo, l’uomo ha improvvisamente accelerato, dando inizio a un inseguimento che è durato ben 30 chilometri.

Dopo la cattura, il conducente è stato sottoposto alla prova etilometrica, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito. Questo grave comportamento non solo ha messo in pericolo la sua vita, ma anche quella degli altri utenti della strada. Le pericolose manovre effettuate per evitare il controllo hanno portato alla segnalazione di ulteriori infrazioni. Sono in corso verifiche sulla validità della patente di guida estera, non esibita al momento dell’arresto.

Fine settimana di controlli stradali intensificati

In concomitanza con il fine settimana da bollino nero, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli su strade e autostrade, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche dei conducenti. Nella notte di sabato 10 agosto, presso la barriera autostradale di Latisana, è stato implementato un programma di controlli mirati, soprattutto per prevenire la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Durante questi servizi, disposti dal Questore della Provincia di Udine e diretti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale, sono stati controllati 169 veicoli e sottoposte a verifica 170 persone. Tra queste, due sono risultate positive alla prova etilometrica, con tassi alcolemici nettamente superiori ai limiti previsti. Per entrambe è scattato immediatamente il ritiro della patente e la decurtazione dei punti.

Inoltre, tre conducenti sono stati sottoposti alla prova preliminare con il drogometro, risultando tutti negativi. Questi controlli, come sottolineato dalla Polizia di Stato, sono fondamentali non solo per prevenire incidenti legati alla guida sotto l’influenza di alcol e droghe, ma anche per garantire la sicurezza complessiva della circolazione stradale.

Sicurezza e prevenzione

La Polizia di Stato ha annunciato che continuerà a monitorare attentamente la situazione, predisponendo ulteriori controlli mirati durante il periodo di Ferragosto e nei prossimi fine settimana estivi. Questi controlli saranno particolarmente intensificati nelle località balneari e lungo le autostrade A4 e A23, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e prevenire comportamenti pericolosi.

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, e l’impegno per la salvaguardia della salute psicofisica dei conducenti e della sicurezza stradale proseguirà senza sosta.

