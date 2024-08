Pordenone: nuove deroghe sull’ordinanza per la vendita di alcolici

Il sindaco di Pordenone, Alberto Parigi, ha modificato l’ordinanza che vietava la vendita di bevande alcoliche dalle 20:00 alle 7:00 e il consumo in strada, introducendo nuove deroghe che allargano le maglie delle restrizioni.

Deroga per supermercati e grandi strutture di vendita

La principale novità riguarda le medie e grandi strutture di vendita, come i supermercati, che ora possono vendere alcolici anche dopo le 20:00. Sebbene non siano molti i punti vendita che restano aperti fino a tarda sera, la deroga rappresenta una significativa modifica all’ordinanza originale. Questa nuova disposizione permette la vendita per asporto di alcolici su tutto il territorio comunale dalle 20:00 alle 7:00 del giorno successivo.

Consumo di alcolici nei dehor e aree autorizzate

L’ordinanza conferma il divieto di consumo di alcolici nelle aree pubbliche della città, ma con alcune eccezioni. È permesso servire e consumare bevande alcoliche nei dehor dei locali e nelle aree destinate a eventi e manifestazioni regolarmente autorizzate. Inoltre, la somministrazione e il consumo sono consentiti negli spazi esterni concessi agli esercizi pubblici e nelle aree pertinenziali alle attività artigianali alimentari, come pizzerie da asporto, paninoteche, kebab e rosticcerie.

Obiettivo delle modifiche

Queste modifiche all’ordinanza riflettono un tentativo di bilanciare le esigenze commerciali con la necessità di mantenere l’ordine pubblico. Permettere la vendita e il consumo in specifiche condizioni consente di mantenere viva l’attività economica, pur continuando a garantire un certo controllo sul consumo di alcolici in città.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook