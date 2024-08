Pordenone, guidava da 5 anni senza patente e assicurazione

PORDENONE – Nei giorni scorsi, il nucleo radiomobile della polizia locale di Pordenone ha fermato e sanzionato un sessantenne residente a Pordenone, sorpreso a circolare senza patente da cinque anni. L’operazione è stata possibile grazie ad un’attività di osservazione e monitoraggio del territorio.

Gli agenti, sotto la guida del comandante Maurizio Zorzetto, avevano acquisito elementi che facevano sospettare che l’uomo guidasse senza possedere un titolo abilitante. Dopo aver eseguito posti di controllo mirati, gli agenti sono riusciti a intercettare l’uomo mentre era alla guida del veicolo, fermandolo a pochi metri dalla sua abitazione.

La confessione e le sanzioni

Nonostante avesse inizialmente esibito una patente estera, l’uomo ha confessato, sotto pressione del commissario capo Nicola Candido, di guidare senza patente valida dal 2018, quando gli era stata revocata dalla Prefettura di Pordenone. L’uomo ha spiegato che percorreva strade secondarie nella speranza di eludere i controlli, recandosi nel suo ristorante preferito per consumare il pasto.

Oltre alla mancanza della patente, gli agenti hanno accertato che il veicolo in uso non era coperto da assicurazione. Di conseguenza, sono stati elevati verbali per un totale di 5.966 euro, il veicolo è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo, e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura e alla motorizzazione civile.

