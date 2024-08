Trieste, ancora troppo ozono nell’aria

TRIESTE – L’amministrazione comunale ha lanciato un’allerta per i livelli di ozono che, secondo le previsioni, supereranno i limiti di sicurezza fino al 17 agosto. La popolazione è invitata a seguire le precauzioni indicate dall’azienda sanitaria per limitare l’esposizione all’inquinante.

Previsioni dell’Arpa e livelli di ozono

Secondo il sito dell’Arpa Friuli Venezia Giulia, il 15 agosto i livelli di ozono dovrebbero raggiungere i 130 microgrammi per metro cubo, mentre il 16 agosto scenderanno a 125 microgrammi per metro cubo. Il 17 agosto, invece, le concentrazioni dovrebbero calare sotto la soglia di attenzione, fissata a 120 microgrammi per metro cubo.

Le raccomandazioni del Comune

Il Comune invita i cittadini, in particolare le persone più sensibili, a continuare a seguire le indicazioni per limitare l’esposizione all’ozono. Si consiglia di ventilare gli ambienti nelle ore più fresche del giorno (primo mattino o sera) e di svolgere attività fisiche pesanti nelle ore meno calde.

L’amministrazione suggerisce anche di adottare uno stile di vita sano, con un’alimentazione ricca di antiossidanti. Alimenti consigliati includono frutta, vitamina C, pesce, tonno, molluschi, olio d’oliva a crudo e verdure fresche, utili a contrastare gli effetti degli inquinanti atmosferici.

