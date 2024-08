Tragedia a Trieste: trovata morta 45enne fuggita dalla guerra in Ucraina

TRIESTE – La vittima si chiamava Zhanna Russu, una donna di 45 anni originaria dell’Ucraina, trovata senza vita nel sottotetto di un edificio in via Fabio Severo a Trieste nel pomeriggio di sabato 17 agosto. La donna era fuggita dalla guerra e viveva in città da circa un anno e mezzo. Le cause della morte non sono ancora chiare, e le autorità hanno disposto l’autopsia per fare luce su quanto accaduto.

Un passato difficile e l’arrivo a Trieste

Zhanna era arrivata a Trieste insieme ai suoi due figli, di cui uno minorenne, ed era stata inizialmente ospitata dalla Fondazione Lucchetta. A luglio, con la chiusura delle attività della fondazione, la famiglia era passata sotto la tutela dell’Ics, in accordo con la Prefettura. Zhanna abitava, insieme ai figli e ad altre famiglie ucraine, in un appartamento sotto il sottotetto in cui è stata trovata morta.

Una vita segnata dalla fragilità

Zhanna aveva fatto perdere le sue tracce da meno di 48 ore, e l’Ics si preparava a denunciare la sua scomparsa. La donna, seguita per problemi di alcolismo, non si era presentata a un incontro con uno psicologo venerdì scorso. La sua fragilità era nota da tempo, e l’associazione ha confermato che la famiglia era “molto seguita”. Ora la priorità è fornire supporto ai due figli, in collaborazione con i servizi sociali.

Indagini in corso: tutte le ipotesi aperte

Le indagini sono ora in mano ai Carabinieri, che hanno trovato una scena confusa. La procura ha disposto una lunga ispezione alla presenza del Pm Pietro Montrone. Il corpo della donna non presentava segni evidenti di violenza, ma l’autopsia sarà cruciale per escludere o confermare l’ipotesi di omicidio. Non si esclude neanche la possibilità di un suicidio. Zhanna era semi vestita, con abiti scomposti, e vicino a lei è stata trovata una borsetta con oggetti sparsi.

