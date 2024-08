Epicentrico 2024: il teatro torna a vibrare nella bassa friulana

SAN GIORGIO DI NOGARO – La Bassa Friulana si prepara a essere nuovamente scossa dal teatro con la terza edizione di Epicentrico, una rassegna che quest’anno promette di essere più intensa e coinvolgente che mai. Organizzata dalla compagnia teatrale BRAT, la rassegna porterà in scena un totale di 16 spettacoli, di cui 8 prime regionali, offrendo un’opportunità unica per gli amanti del teatro di scoprire nuove opere e di immergersi in un ambiente culturale vivace.

Una rassegna per tutti

Epicentrico non è solo una serie di spettacoli, ma un progetto culturale che mira a unire generazioni e abbattere barriere culturali. Attraverso una programmazione che si estende su quattro comuni – San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Torviscosa e Gonars – la rassegna si propone di creare connessioni e di stimolare il dialogo tra diverse fasce di pubblico.

Agata Garbuio e Claudio Colombo, direttori artistici della compagnia BRAT, sottolineano l’importanza di questo progetto: «Epicentrico collega simbolicamente le comunità dei quattro paesi coinvolti, offrendo lo stesso spettacolo a tutte le scuole elementari e aperto a tutti, affinché ogni bambino possa condividere la stessa esperienza».

Teatro in strada: una scossa culturale

Uno degli aspetti più affascinanti di Epicentrico è la varietà delle location scelte per gli spettacoli. Da settembre a dicembre, il pubblico potrà assistere a spettacoli in spazi all’aperto come l’arena di Porpetto e il parco pubblico di Torviscosa, fino ad arrivare agli ambienti più tradizionali come l’Auditorium San Zorz e le barchesse di Villa Dora.

Il programma inizierà il 7 settembre con la prima regionale di “Affetto D’Amore” in Piazza XX Settembre a San Giorgio di Nogaro, seguita il 14 settembre da “Hit My Heart!”, uno spettacolo che ha già conquistato il pubblico di 18 Paesi. Gli eventi all’aperto proseguiranno fino alla fine di settembre con spettacoli per grandi e piccini, come “Yaya e Unnico: risate a quattro zampe”, un’esplosione di comicità direttamente dalla Sicilia.

Un cartellone ricco di prime regionali

L’offerta di Epicentrico non si ferma qui: da ottobre a dicembre, il focus si sposterà sugli spettacoli al chiuso, destinati a famiglie, giovani e adulti. Tra le prime regionali, spicca “Ricordi?” del Teatro dell’Argine, che aprirà la programmazione per famiglie il 13 ottobre. Un altro evento da non perdere sarà “Moby Dick”, proposto da Bam!Bam!Teatro il 1° dicembre.

Per i più grandi, Epicentrico propone spettacoli serali di grande impatto, come “r/Place – uno screenshot dell’umanità”, vincitore del Premio Scena OFF del Piccolo Teatro di Milano, e “All’ombra di un grosso naso”, che ripercorre la storia di Cyrano de Bergerac in una veste inedita. Massimiliano Civica, tre volte vincitore del Premio Ubu, chiuderà la rassegna il 6 dicembre con “L’angelo e la mosca”, uno spettacolo che esplora la sacralità del teatro.

Coinvolgimento della comunità e iniziative sociali

Epicentrico non si limita a offrire spettacoli: è anche un’importante occasione di formazione e inclusione sociale. La compagnia BRAT ha infatti organizzato corsi per bambini, che coinvolgeranno 17 classi di scuole primarie. Inoltre, grazie alla collaborazione con enti come Anteas FVG e Auser FVG, verrà facilitata la partecipazione di anziani e persone con disabilità agli eventi.

Luciano Pletti, presidente di Auser Bassa Friulana, ha dichiarato: «Auser Insieme Bassa Friulana aderisce volentieri all’iniziativa condotta da Epicentrico, riconoscendo il valore per le comunità delle manifestazioni e degli eventi teatrali portati nei luoghi in cui le persone vivono».

Un progetto sostenuto dal territorio

Il progetto Epicentrico ha potuto contare sul sostegno di numerose istituzioni locali e sponsor, tra cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, e la Banca Prima Cassa. Il contributo di questi enti è stato fondamentale per la realizzazione di un programma così variegato e ambizioso.

Marco Gasparini, consigliere della Banca Prima Cassa, ha affermato: «Siamo orgogliosi di sostenere il progetto Epicentrico 2024, che avrà sicuramente un impatto positivo e duraturo nella nostra Comunità».

Epicentrico 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del teatro e per chi desidera vivere un’esperienza culturale coinvolgente e stimolante. Con un cartellone ricco di prime regionali, spettacoli all’aperto e attività educative, questa rassegna rappresenta una vera e propria scossa culturale per la Bassa Friulana. Non resta che partecipare e lasciarsi trasportare dalla magia del teatro.

