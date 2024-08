Coldiretti Fvg protagonista a Friuli Doc 2024 con eventi e premi

Coldiretti Fvg si prepara a un’edizione di Friuli Doc 2024 ricca di eventi, degustazioni e premi che celebrano le eccellenze del territorio e l’innovazione in agricoltura. Quest’anno, la presenza dell’associazione regionale sarà particolarmente vivace, con una serie di appuntamenti pensati per promuovere la biodiversità e il valore dei prodotti locali, il tutto nel contesto della sostenibilità ambientale.

Prenotazioni e programma degli eventi

Le prenotazioni per le attività organizzate da Coldiretti Fvg possono essere effettuate al Mercato coperto di via Tricesimo, via email all’indirizzo campagnaamica.fvg@coldiretti.it o telefonicamente al numero 366/5722897. Vanessa Orlando, responsabile regionale di Campagna Amica, invita tutti a partecipare a queste esclusivi eventi, pensati per mettere in risalto le eccellenze culinarie e produttive del Friuli Venezia Giulia.

Un inizio ricco di scoperte

L’inaugurazione di Friuli Doc 2024, che si svolgerà giovedì 12 settembre dalle 19 alle 21 nella Corte Morpurgo, darà il via alla manifestazione con “Biodiversità contadina: alla scoperta delle eccellenze friulane”. Questo evento iniziale sarà un’opportunità unica per esplorare e apprezzare le eccellenze agricole della regione.

Focus sull’olio extravergine di oliva

Venerdì 13 settembre sarà una giornata dedicata all’olio extravergine di oliva. Le sessioni informative si terranno dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere e riconoscere la qualità e le caratteristiche di questo pregiato prodotto. In serata, a partire dalle 19 presso la Loggia del Lionello, avrà luogo l’attesissima finale regionale degli Oscar Green 2024, un premio che celebra l’innovazione giovane in agricoltura.

Una giornata di attività e laboratori

Sabato 14 settembre sarà una giornata particolarmente dinamica. Alle 9.30, Coldiretti Fvg presenterà “I rituali del benessere di Campagna Amica”, seguito da una degustazione di birre friulane dalle 11.30 alle 12.30. Il pomeriggio sarà dedicato ai più giovani con il laboratorio “Giocando si impara il kmzero”, organizzato in collaborazione con Donne Impresa Fvg, dalle 14 alle 15.30. La giornata si concluderà con un agri-aperitivo alle 20.30, un momento di convivialità che permetterà di gustare prodotti locali e scoprire le ultime novità di Coldiretti.

Chiusura con un eccellente programma

La manifestazione si chiuderà domenica 15 settembre con un programma che riprenderà “I rituali del benessere di Campagna Amica” dalle 9.30 alle 10.30, una seconda degustazione di birre friulane dalle 15 alle 16.30 e “La biodiversità contadina: racconti di vigneti resistenti” dalle 17.30 alle 18.30. L’agri-aperitivo finale, in programma alle 20.30, sarà il momento conclusivo di una manifestazione che ha saputo unire promozione del territorio e innovazione.

Il valore della manifestazione

Martin Figelj, presidente di Coldiretti Fvg, sottolinea l’importanza di Friuli Doc come occasione di promozione e cultura. “Abbiamo messo assieme un programma che non solo valorizza il nostro territorio e i suoi prodotti, ma che riflette anche il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale,” afferma Figelj. “La presentazione dei progetti vincitori degli Oscar Green è un’importante opportunità per diffondere l’innovazione in agricoltura e per confermare il valore culturale della manifestazione”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook