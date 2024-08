Medioevo a Valvasone: quattro giorni di storia e magia

La trentaduesima edizione di “Medioevo a Valvasone” è alle porte e promette di essere una delle più spettacolari di sempre. Quest’anno, l’evento, che ha attirato nel borgo medievale oltre ventimila persone nelle passate edizioni, si arricchisce con una giornata in più, iniziando giovedì 5 settembre 2024. Prepariamoci a quattro giorni di incantesimo storico, con eventi che spazieranno dalle rievocazioni medievali ai festeggiamenti gastronomici.

La magia del fuoco e delle fiamme

Il programma della manifestazione inizierà con uno spettacolo da non perdere: Fulgor Noctis, un gruppo di artisti che eseguirà performance di mangiafuoco e giocolieri. Giovedì sera, la piazza del Castello si trasformerà in un palcoscenico infuocato, dove le fiamme e le abilità straordinarie dei performer regaleranno emozioni e sorprese. Questa inaugurazione spettacolare segna un ampliamento significativo dell’evento e promette di accogliere i visitatori con un’atmosfera di grande spettacolo.

Cena medievale e vita da Borgo

Il venerdì 6 settembre vedrà il borgo di Valvasone immerso in una serie di eventi che coinvolgeranno ogni angolo della località. Il punto culminante della giornata sarà sicuramente la Cena medievale, un’esperienza culinaria che ricrea fedelmente i banchetti nobiliari dell’epoca. Oltre alla cena, il borgo sarà animato da oltre 1.000 personaggi in abito medievale, dai falconieri ai mercanti, che creeranno un’atmosfera di autentica vita medievale.

Il programma include anche l’Accampamento degli armati e la Giostra medievale, eventi che offrono uno spaccato vivido delle tradizioni belliche e festose del passato. Non mancheranno le taverne con pietanze dai sapori intensi e bevande che raccontano la storia enologica della casata di Valvasone. Per i più piccoli, sono in programma attività come la Caccia ai mestieri, l’Avventura medievale e il Cortile degli animali, che offriranno esperienze interattive e divertenti.

Fabula Magistra Vitae: favole e leggende in scena

Quest’anno, la manifestazione avrà come tema centrale “Fabula Magistra Vitae”, sotto la direzione artistica di Rodolfo Mantovani, rinomato attore e regista specializzato in rievocazioni medievali. Questa edizione sarà dedicata alla narrazione di favole e leggende che rievocano l’importanza dei racconti orali nel Medioevo. Il Teatro dei Misteri offrirà rappresentazioni che trasporteranno il pubblico in un viaggio attraverso epiche storie e racconti magici, con attori professionisti dell’associazione culturale Luigi Candoni di Arta Terme che arricchiranno le performance.

Sostenibilità e impegno ambientale

Un aspetto importante della manifestazione di quest’anno è l’impegno per la sostenibilità. Gli organizzatori hanno implementato misure per ridurre l’impatto ambientale, tra cui raccolta differenziata, utilizzo di stoviglie compostabili e bicchieri riutilizzabili. Inoltre, il cibo avanzato sarà gestito tramite asporto o ritiro da parte di associazioni specializzate, e i prodotti alimentari provengono da filiera corta. Questo impegno dimostra una crescente consapevolezza verso pratiche ecologiche che rispettano e proteggono l’ambiente.

Il sostegno e il ruolo dei volontari

La manifestazione è sostenuta dall’assessorato al Turismo della regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Valvasone Arzene, dall’assessorato regionale alla Cultura e alla Sport, e dalla Fondazione Friuli. I main sponsor come Banca 360 FVG, Elea, e Transghiaia sono fondamentali per la realizzazione dell’evento. Il Grup Artistic Furlan esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari, che da mesi sono impegnati nella preparazione e nella gestione della manifestazione, contribuendo in modo essenziale al successo dell’evento.

Un’edizione inica e irrepetibile

Concludendo, Medioevo a Valvasone 2024 si preannuncia come un’edizione ricca di novità e sorprese. Grazie a una continua ricerca di originalità e qualità, l’evento si distingue come una celebrazione medievale unica, capace di offrire un’esperienza immersiva e irripetibile. Non resta che segnare le date sul calendario e prepararsi a vivere quattro giorni di magia storica e intrattenimento senza pari.

