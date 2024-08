Modifiche alla viabilità a Palmanova per “Palma alle Armi”

Il Comune di Palmanova ha annunciato le modifiche alla viabilità che entreranno in vigore in occasione della manifestazione storica “Palma alle Armi“. L’evento, che si svolgerà da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2024, comporterà alcune importanti restrizioni alla circolazione nelle aree centrali della città. Ecco tutti i dettagli da tenere in considerazione.

Chiusura di Porta Cividale

A partire dalle ore 20 di venerdì 30 agosto fino alle ore 22 di domenica 1 settembre 2024, Porta Cividale sarà chiusa al traffico. Questa misura è necessaria per garantire la sicurezza e l’organizzazione delle attività in programma, in particolare durante le sfilate delle milizie che partiranno dall’accampamento situato in via Vallaresso e si dirigeranno verso piazza Grande e ritorno.

Restrizioni su Borgo Cividale e Via Cavour

Dalle 7.30 di venerdì 30 agosto fino alle 7.30 di lunedì 2 settembre 2024, Borgo Cividale (dal punto di intersezione con via Da Mula fino a via Renier) e via Cavour (dall’intersezione con Borgo Cividale fino a C.da Garzoni) saranno chiusi al traffico. Durante questo periodo, sarà possibile circolare solo sui primo e terzo anello viario, fatta eccezione per i momenti di chiusura totale di Borgo Cividale.

Chiusura di Borgo Aquileia

Sempre dalle 7.30 di venerdì 30 agosto fino alle 7.30 di lunedì 2 settembre 2024, il tratto di Borgo Aquileia compreso tra via Dante e via Cairoli sarà chiuso al traffico. Questa chiusura è necessaria per facilitare il passaggio delle sfilate e delle attività connesse all’evento.

Chiusura di C.da Donato

Per tutta la giornata di domenica 1 settembre, sarà chiuso il tratto di C.da Donato compreso tra Piazza Grande e via Scamozzi. I veicoli di soccorso potranno accedere alla piazza tramite C.da Contarini e C.da Savorgnan.

Consigli per i residenti e i visitatori

I residenti e i visitatori sono invitati a prevedere alternative per la circolazione e a pianificare in anticipo i propri spostamenti per evitare disagi. Le modifiche alla viabilità sono progettate per garantire un’adeguata sicurezza e per facilitare lo svolgimento dell’evento in modo ordinato.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito web del Comune di Palmanova e di seguire gli avvisi locali. Buon divertimento e buona partecipazione a “Palma alle Armi”!

