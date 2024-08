Protezione Civile FVG, nuova linfa dai giovani volontari

La Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia ha da sempre rappresentato un baluardo di sicurezza e sostegno per la comunità. Con la sede operativa di Palmanova come centro nevralgico delle operazioni, il sistema regionale si avvale di una rete capillare di volontari sparsi su tutto il territorio. In questo contesto, il ruolo dei giovani emerge come cruciale per garantire un futuro sostenibile e dinamico.

Il cuore e il cervello della Protezione Civile

Durante una recente visita alla centrale operativa della Protezione Civile FVG di Palmanova, l’assessore regionale Riccardo Riccardi ha sottolineato come questa struttura rappresenti il “cervello” dell’intero sistema, coordinando le attività che i volontari – definiti come il “cuore pulsante” – svolgono in tutta la regione. Mostrare questa realtà ai giovani è stato un momento chiave, poiché ha permesso loro di entrare in contatto diretto con un’organizzazione all’avanguardia, non solo sotto il profilo tecnologico ma anche umano.

I campi scuola dell’ANA, un’esperienza formativa

L’iniziativa promossa dalle sezioni ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Palmanova e Cividale, che ha visto i ragazzi partecipare ai campi scuola, ha avuto come obiettivo principale quello di avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato. Questi campi non sono semplici momenti di formazione tecnica, ma vere e proprie esperienze di vita, in cui i giovani apprendono il valore della solidarietà, del lavoro di squadra e del sacrificio personale.

Giovani e volontariato: risorsa inestimabile

Riccardi ha messo in evidenza come i giovani rappresentino “il valore più grande per il futuro del sistema della Protezione Civile”. In un’epoca in cui il volontariato è sempre più indispensabile, la partecipazione attiva e numerosa dei ragazzi alle iniziative dell’ANA è un segnale di speranza. La presenza di giovani motivati e pronti a impegnarsi è essenziale per infondere nuova linfa in un sistema che si fonda sulla partecipazione e sul senso civico.

Il futuro della Protezione Civile tra radici e innovazione

Il sistema della Protezione Civile in Friuli-Venezia Giulia è storicamente radicato nel tessuto sociale e culturale della regione. Tuttavia, per mantenere la sua efficacia, è necessario un continuo rinnovamento, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. Coinvolgere i ragazzi in prima persona, mostrargli l’importanza di operare a favore degli altri, è il modo migliore per garantire che questo sistema possa continuare a prosperare e ad adattarsi alle sfide future.

