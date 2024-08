Il centro commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, si prepara a un mese di settembre all’insegna delle novità, degli eventi per tutta la famiglia e di una pioggia di promozioni che attireranno visitatori dal Friuli-Venezia Giulia e da tutta Italia. Situato strategicamente vicino al confine, Atrio è facilmente raggiungibile da Tarvisio e offre un’esperienza di shopping completa per grandi e piccini.

Nuove aperture e ampliamenti

Il mese di settembre porta con sé due importanti novità per gli appassionati di shopping. Il 5 settembre ha inaugurato “Brick Flip”, un nuovo negozio LEGO®️ che promette di essere una meta irrinunciabile per le famiglie. Con una vasta gamma di proposte creative, il negozio saprà conquistare tanto i bambini quanto gli adulti appassionati di costruzioni.

Inoltre, NewYorker ha ampliato il suo spazio espositivo, aumentando di quasi 1.000 m² la sua offerta di tendenze attuali e capi moda. Con questo ampliamento, NewYorker consolida la sua posizione come uno dei punti di riferimento per gli appassionati di stile.

Pioggia di promozioni, colazioni gratis e sconti

Settembre non è solo sinonimo di nuove aperture, ma anche di promozioni da non perdere. Tra le più attese c’è la “Frühstückaktion”, una promozione speciale che permette di gustare una colazione in due al prezzo di una. Dal 16 settembre al 12 ottobre, ogni visitatore che acquisterà una colazione presso i punti ristoro aderenti all’iniziativa, riceverà una seconda colazione in omaggio. Un’occasione perfetta per iniziare la giornata con gusto e risparmio.

Non meno interessante è la promozione degli Adesivi degli Sconti: dal 16 al 21 settembre, numerosi negozi offrono il 25% di sconto su una vasta gamma di articoli. Tra i negozi partecipanti spiccano Adler, Depot, Jack&Jones, Kneipp, Palmers, Vero Moda, Tom Tailor Casual e Tom Tailor Denim. Un’opportunità imperdibile per rinnovare il guardaroba a prezzi scontati.

Eventi per tutta la famiglia e divertimento garantito

Atrio non è solo shopping, ma anche intrattenimento per tutta la famiglia. Il 3 e 4 settembre torna il Kasperl Show con lo spettacolo “Tri Tra Trallala – Punch e Judy”, che promette di far divertire grandi e piccini con storie emozionanti come “Il primo giorno di scuola incantato” e “L’orso incantato”. Gli spettacoli si terranno alle ore 15:00 e 16:30 presso la Plaza di Atrio.

Il 6 settembre, dalle 14:00 alle 18:00, la Plaza sarà animata dalla sfilata delle mascotte più amate dai bambini, tra cui l’Elefante Benjamin Blümchen, l’Ape Maya, Heidi e Super Mario. L’evento sarà arricchito dalla performance della “Young Republic”, la prima band austriaca di kids pop, e da altre attività divertenti come palloncini modellabili e truccabimbi.

Per i più piccoli, il Planet Lollipop organizza incontri ogni secondo martedì e giovedì del mese, riservati ai bambini sotto i tre anni e ai loro genitori, in un’atmosfera rilassata e accogliente. Il primo appuntamento di settembre è fissato per martedì 17.

Settembre di sconti e occasioni da non perdere

Settembre è anche il mese ideale per approfittare delle numerose promozioni offerte dai negozi di Atrio. Tra le date da segnare in calendario, ricordiamo le vendite speciali da Magenta dal 5 al 7 settembre, Wiener Verein il 9 settembre, Mylndigo il 13 e 14 settembre, e Bauxerltraum dal 6 al 14 settembre. Per non perdere nessuna occasione, è possibile consultare tutte le promozioni sul sito ufficiale www.atrio.at.

Il centro commerciale Atrio si conferma così una meta imperdibile per chi cerca un mix di shopping, eventi e divertimento. Con nuove aperture, sconti eccezionali e un programma ricco di attività per tutta la famiglia, settembre è il mese ideale per visitare Villach e scoprire tutto ciò che Atrio ha da offrire.

