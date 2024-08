Il Rugby Club Pasian di Prato unisce giovani italiani e inglesi

Il Rugby Club Pasian di Prato, un’importante realtà sportiva del Friuli-Venezia Giulia, continua a distinguersi per il suo impegno nella formazione dei giovani. Ieri, 29 agosto, il club ha ospitato un’amichevole internazionale che ha messo in luce i valori dello sport come strumento di crescita personale e sociale. La partita ha visto protagonisti gli Under 16 e Under 18 del Rugby Club Pasian di Prato contro i giovani atleti dell’Hymers College, una squadra inglese di grande tradizione.

L’amichevole internazionale, evento di rilievo

Il pomeriggio sportivo a Pasian di Prato ha rappresentato molto più di una semplice partita di rugby. L’incontro amichevole tra i giovani atleti italiani e inglesi ha infatti offerto un’occasione unica per confrontarsi, non solo sul piano sportivo, ma anche culturale. Presenti all’evento, oltre al vicepresidente e assessore allo Sport del Friuli-Venezia Giulia, Mario Anzil, anche figure di spicco come il presidente del Rugby Club Pasian di Prato, Sergio De Nobili, e il presidente del Comitato del Friuli-Venezia Giulia della Federazione Italiana Rugby, Emanuele Stefanelli. Questo incontro è stato un simbolo del potere dello sport di abbattere barriere e creare legami duraturi.

Il rugby come strumento di educazione e crescita sociale

Durante l’evento, il vicepresidente Anzil ha sottolineato come lo sport rappresenti un mezzo privilegiato per l’educazione delle nuove generazioni. “Lo sport ha la grande capacità di unire con gioia e in pace tanti popoli diversi, superando barriere fisiche e mentali”, ha affermato Anzil. In questo contesto, il Rugby Club Pasian di Prato si distingue come esempio di come una società sportiva possa contribuire allo sviluppo sociale e personale dei giovani, favorendo la comprensione di dinamiche importanti all’interno del proprio territorio.

Un lavoro continuo per il futuro del rugby in FVG

Il Rugby Club Pasian di Prato, fondato nel 2010 come Rugby Udine Junior, ha compiuto notevoli progressi in pochi anni. Con una squadra di minirugby, juniores e seniores, il club rappresenta un punto di riferimento per lo sport giovanile in regione. Due stagioni fa, la squadra seniores ha vinto il campionato di C2, e ora si prepara a competere nella serie C interregionale. Questo percorso di crescita dimostra l’impegno e la dedizione di un team che continua a sognare in grande, sostenuto da una comunità che crede nei valori dello sport.

L’impegno della Regione per lo sport e le strutture sportive

Il vicepresidente Anzil ha anche colto l’occasione per ribadire il costante supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia alle realtà sportive locali. L’incontro con l’amministrazione comunale di Pasian di Prato ha permesso di fare il punto sulle tematiche relative agli impianti sportivi municipali. Questo dialogo è fondamentale per garantire che le strutture continuino a soddisfare le esigenze degli atleti e delle comunità locali, promuovendo al contempo l’accessibilità e l’inclusione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook