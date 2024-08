Oggi, l’intero Friuli-Venezia Giulia ha celebrato un’importante iniziativa volta a rafforzare la sicurezza e la comodità del trasporto pubblico. È stato infatti sottoscritto un protocollo d’intesa che permette la circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario per tutti i membri delle forze armate in divisa. L’accordo coinvolge la Regione Friuli-Venezia Giulia, il trasporto pubblico locale (Tpl Fvg), l’esercito, Trenitalia e le Ferrovie Udine Cividale (Fuc).

Un’iniziativa di sicurezza e sostegno

L’intesa, firmata questa mattina da rappresentanti delle diverse istituzioni, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza e il senso di protezione per gli utenti dei trasporti pubblici locali. L’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante, ha spiegato che l’accordo prevede che gli appartenenti all’esercito, alla marina militare e all’aeronautica militare, in servizio sul territorio regionale, possano usufruire dei servizi di trasporto pubblico senza alcun costo. Questo non solo facilita i loro spostamenti, ma rende anche più sicuri i viaggi per tutti i passeggeri, grazie alla loro presenza visibile sui mezzi di trasporto.

I firmatari dell’accordo

La cerimonia di firma ha visto la partecipazione di diversi esponenti chiave:

Cristina Amirante , assessore regionale alle infrastrutture, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa.

, assessore regionale alle infrastrutture, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa. Giuliano Innecco , comandante del Comando militare esercito Friuli-Venezia Giulia, che ha firmato l’accordo su delega dello stato maggiore della difesa.

, comandante del Comando militare esercito Friuli-Venezia Giulia, che ha firmato l’accordo su delega dello stato maggiore della difesa. Maurizio Marzi Wildauer , presidente di Tpl Fvg, che ha rappresentato il settore del trasporto pubblico locale.

, presidente di Tpl Fvg, che ha rappresentato il settore del trasporto pubblico locale. Elisa Nannetti, rappresentante di Trenitalia, e Gianpaolo Craberi per le Ferrovie Udine Cividale (Fuc), entrambi coinvolti nel settore ferroviario.

Questi firmatari hanno riconosciuto l’importanza del protocollo e il suo potenziale impatto positivo su sicurezza e mobilità.

Vantaggi del protocollo per le forze armate e per la comunità

L’accordo offre numerosi vantaggi:

Per le forze armate : garantisce un accesso gratuito e facilitato ai mezzi pubblici, alleggerendo le spese e ottimizzando i loro spostamenti quotidiani.

: garantisce un accesso gratuito e facilitato ai mezzi pubblici, alleggerendo le spese e ottimizzando i loro spostamenti quotidiani. Per la comunità: la presenza di personale militare in divisa sui mezzi di trasporto contribuisce a migliorare la percezione della sicurezza e a creare un ambiente più rassicurante per tutti gli utenti.

Inoltre, l’intesa supporta la funzione istituzionale e sociale delle forze armate, rendendo più agevoli i loro spostamenti tra i vari compiti e responsabilità che devono gestire.

Un passo avanti per il Friuli-Venezia Giulia

Con questa nuova intesa, il Friuli-Venezia Giulia dimostra ancora una volta il suo impegno nel promuovere l’efficienza e la sicurezza dei trasporti pubblici. L’accordo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra le istituzioni regionali e le forze armate, con benefici concreti sia per i militari sia per la popolazione.

L’assessore Amirante ha concluso il suo intervento esprimendo soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, sottolineando che l’iniziativa non solo risponde alle esigenze delle forze armate, ma anche alle aspettative dei cittadini, contribuendo a rendere il trasporto pubblico un servizio ancora più sicuro e affidabile.

