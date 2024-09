Sabato 31 agosto, piazza dell’Unità d’Italia è stata testimone di una celebrazione che unisce ingegno, scienza e comunità: la Maker Faire Trieste. Questo evento annuale, giunto alla sua undicesima edizione, ha dato il via a due giorni di scoperte e innovazioni con una cerimonia d’apertura ufficiale e la Premiazione Maker MFTS. Quest’anno, la manifestazione si svolge in un contesto particolarmente significativo, coincidente con il 60° anniversario del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP).

Maker Faire Trieste: un eccellenza della città

La Maker Faire Trieste, co-organizzata dal Comune di Trieste e dall’ICTP, ha dimostrato ancora una volta il suo valore come punto di riferimento per la cultura dell’innovazione. Il sindaco Roberto Dipiazza ha aperto l’evento esprimendo il suo orgoglio per la manifestazione, sottolineando come quest’anno la Maker Faire si confermi un “straordinario successo sia per i suoi numeri che per la sua qualità”. Questo riconoscimento non è solo un omaggio alla manifestazione stessa, ma anche una celebrazione del contributo continuo e appassionato di tutti coloro che vi partecipano.

Un riconoscimento speciale a Enrique Canessa

Uno dei momenti salienti della giornata è stato il riconoscimento dedicato al dottor Enrique Canessa, ricercatore dell’ICTP e uno dei fondatori della Maker Faire Trieste. Con una carriera dedicata all’uso delle tecnologie digitali per l’apprendimento delle materie STEM, Canessa è stato premiato con una pergamena speciale dal sindaco Dipiazza. La pergamena recita: “Il Comune di Trieste a Enrique Canessa con stima e apprezzamento per i prestigiosi obiettivi raggiunti nella sua attività di ricercatore di ICTP”. Questo premio celebra non solo i successi professionali di Canessa, ma anche il suo impegno per la città e per la manifestazione.

Un traguardo personale e professionale

Oggi segna anche un traguardo personale per il dottor Canessa, che va in quiescenza dopo undici anni di servizio come ricercatore all’ICTP e co-organizzatore della Maker Faire Trieste. Questo cambiamento segna la fine di una fase importante della sua carriera e l’inizio di una nuova era, sia per lui che per l’evento che ha contribuito a plasmare. Enrique Canessa, assieme al collega Carlo Fonda, ha avuto un ruolo fondamentale nel trasformare la Maker Faire in un appuntamento annuale di grande importanza.

Omaggi e riconoscimenti ufficiali

Oltre alla pergamena, il dottor Canessa è stato omaggiato anche con il Sigillo della Città e un segnalibro con lo Stemma del Comune di Trieste, conferiti dal direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al cittadino, Lorenzo Bandelli. In un discorso appassionato, Bandelli ha ringraziato tutti i partecipanti e collaboratori, affermando: “Divulgare scienza e tecnologia con entusiasmo è fondamentale in una città con una simile vocazione”. Le parole di Bandelli riflettono l’importanza dell’evento e l’impatto positivo che ha sulla comunità, dimostrando l’orgoglio per un’iniziativa che unisce e ispira.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook