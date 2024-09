Tentato furto a Trieste: l’esercito interviene e blocca due ladri

TRIESTE – La serata del 28 agosto scorso è stata movimentata in via Zanetti, dove la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato due uomini per il reato di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie alla collaborazione di alcuni passanti e del personale dell’esercito italiano.

Il tentativo di furto in via Zanetti

Tutto è iniziato quando alcuni passanti hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di un esercizio commerciale ubicato lungo via Zanetti. Preoccupati, hanno avvisato il personale dell’esercito italiano presente in zona, che è prontamente intervenuto. Gli uomini in divisa hanno sorpreso due individui, un cittadino triestino nato nel 1972 e un cittadino napoletano nato nel 1984, mentre stavano cercando di forzare l’ingresso del negozio. I due uomini, utilizzando un cacciavite e uno scalpello, avevano già manomesso la serranda e la serratura della porta d’ingresso.

L’intervento delle forze dell’ordine

Grazie all’intervento tempestivo dei militari, i due sospetti sono stati bloccati e il tentato furto è stato sventato. Successivamente, il personale dell’esercito ha consegnato i due uomini agli agenti della squadra volante della Polizia di Stato, giunti rapidamente sul posto. Gli strumenti utilizzati per il tentato furto sono stati recuperati e posti sotto sequestro dalle autorità.

Le accuse e l’arresto

Dopo essere stati fermati, i due individui sono stati sottoposti a una perquisizione personale che ha confermato il possesso degli strumenti atti allo scasso. A seguito delle formalità di rito, sono stati tratti in arresto e trasferiti presso il carcere del Coroneo, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli oggetti rinvenuti in loro possesso sono stati sequestrati come prova dei reati contestati.

La sicurezza a Trieste

L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle aree urbane. La presenza dell’esercito e la rapidità di intervento della Polizia di Stato hanno impedito che un’azione criminosa si trasformasse in un furto consumato. Le forze dell’ordine ricordano alla cittadinanza di segnalare sempre attività sospette, contribuendo così alla prevenzione dei reati e alla tutela del patrimonio comune.

