Viabilità: lavori notturni in Val Resia, sicurezza e circolazione garantite

La Val Resia, una delle gemme nascoste del Friuli-Venezia Giulia, è al centro di un’importante operazione di messa in sicurezza della strada d’accesso. Il progetto, coordinato dall’Ente di decentramento regionale (Edr), risponde alla necessità di proteggere la valle dopo il devastante incendio del 2022, che ha compromesso la stabilità del versante. La soluzione individuata prevede lavori notturni per evitare disagi significativi durante le ore diurne, preservando così la vita quotidiana e le attività economiche locali.

Lavori notturni per ridurre i disagi

Gli assessori regionali Riccardo Riccardi (Protezione Civile) e Cristina Amirante (Infrastrutture e Territorio) hanno confermato che i lavori saranno effettuati esclusivamente durante la notte, garantendo la continuità della circolazione veicolare durante il giorno. Questa decisione è stata presa per minimizzare l’impatto sulle comunità locali e sul turismo, considerando che la strada in questione rappresenta l’unico accesso alla valle dall’Italia. Il cantiere, che durerà circa venti giorni, comporterà la posa di reti paramassi e un’importante azione di disboscamento.

Collaborazione e sinergia per il bene della comunità

Durante una recente riunione tenutasi presso il Comune di Resia, a cui hanno partecipato i sindaci di Resia e Resiutta, Anna Micelli e Francesco Nesich, insieme ai rappresentanti dell’Edr e al vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra tutti gli enti coinvolti. La decisione di effettuare i lavori durante la notte dimostra una forte sinergia tra le istituzioni, che hanno lavorato insieme per trovare la soluzione migliore per la comunità.

Impatto a lungo termine, un futuro sicuro per la Val Resia

Il completamento dei lavori eliminerà il semaforo temporaneo attualmente in funzione, ripristinando così la normale circolazione veicolare nella valle. Questo intervento, oltre a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti, rappresenta un passo fondamentale per evitare che eventi meteorologici futuri possano nuovamente isolare la zona. La decisione di non chiudere la strada durante le ore diurne risponde a un’esigenza vitale per la continuità delle attività economiche e la qualità della vita nella valle.

