Carniarmonie: due trii al femminile dedicati alla Francia

Il fine settimana del 7 e 8 settembre a Preone e Piano d’Arta si arricchisce di musica e talento grazie a Carniarmonie, il festival della montagna friulana che, quest’anno, celebra la Francia con due eventi musicali di grande prestigio. Due trii esclusivamente al femminile presenteranno programmi che raccontano la Francia attraverso le lenti della musica e della storia.

Sabato 7 settembre: le Coquelicots Trio a Preone

Sabato 7 settembre, alle ore 20.30, la chiesa di San Giorgio Martire a Preone ospiterà il concerto del Le Coquelicots Trio, composto dal soprano Sara Della Mora, dalla violoncellista Katja Panger e dalla pianista Marina Miani. Queste giovani e promettenti musiciste provengono rispettivamente dalla Slovenia, dal Veneto e dal Friuli-Venezia Giulia. La loro collaborazione è nata presso i corsi di musica da camera della Fondazione Luigi Bon, sotto la guida della professoressa Federica Repini.

Il programma del concerto è una celerazione della Parigi del Novecento, una città vibrante e ricca di fermento culturale. Il trio interpreterà pagine musicali di Bonis, Fauré, Debussy, Duparc, Satie, Poulenc, Ravel e Massenet. Questi compositori rappresentano l’essenza di un’epoca che, tra teatri, feste mondane, e café-chantant, ha influenzato profondamente la cultura musicale dell’epoca. La performance promette di trasportare il pubblico nell’atmosfera incantevole e sofisticata della capitale francese, celebrando il ricco patrimonio musicale di quel periodo.

Domenica 8 settembre: una femme savante a Piano d’Arta

Il giorno successivo, domenica 8 settembre, alle ore 20.30, la chiesa di Santo Stefano a Piano d’Arta sarà il palcoscenico di un concerto dal titolo “Una femme savante”. Questo spettacolo vedrà protagoniste tre artiste di fama internazionale: la violinista Mihaela Costea, la violoncellista Silvia Chiesa e la pianista Linda Di Carlo. L’evento è dedicato alla figura di Louise Farrenc, una compositrice e docente di conservatorio del XIX secolo che ha saputo affermarsi in un ambiente prevalentemente maschile.

Il concerto si distingue per il suo intento di rispondere a domande fondamentali riguardanti la nascita e lo sviluppo del talento artistico femminile. Attraverso lettere, recensioni e documenti storici, le interpreti offriranno una narrazione coinvolgente della vita di Farrenc, evidenziando il suo percorso di affermazione professionale e il superamento dei pregiudizi del tempo. Louise Farrenc non solo ha ottenuto il riconoscimento come docente di conservatorio, ma è riuscita a rivendicare il diritto a un compenso pari a quello dei colleghi uomini, un risultato significativo in un’epoca di grandi disparità.

Un fine settimana di cultura e storia musicale

Il fine settimana a Preone e Piano d’Arta rappresenta un’opportunità unica per immergersi in due aspetti distintivi della cultura francese attraverso la musica: la vivace Parigi del Novecento e la lotta per l’uguaglianza di una donna straordinaria nel XIX secolo. Carniarmonie continua a dimostrarsi un festival di grande importanza, capace di unire eccellenza musicale e approfondimento culturale, offrendo al pubblico una finestra unica sulla storia e sulle tradizioni musicali.

Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti, visitate il sito ufficiale del festival: carniarmonie.it. Non perdete l’occasione di partecipare a questi eventi esclusivi e di scoprire la ricchezza della musica e della storia che la Francia ha da offrire