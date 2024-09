Trieste si prepara per un importante evento sportivo. Questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Trieste, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della manifestazione “Vola in alto con lo sport”, un’iniziativa di promozione e avviamento alle attività sportive. All’incontro hanno partecipato diverse autorità, tra cui l’assessore comunale alle Politiche dello Sport, Elisa Lodi, e il coordinatore del progetto, Matteo Tonutti.

L’evento, in programma domenica 15 settembre, si terrà nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia e si pone l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi, normodotati e con disabilità, offrendo loro la possibilità di provare gratuitamente una vasta gamma di discipline sportive.

Un’iniziativa inclusiva e accessibile

Durante la conferenza stampa, Elisa Lodi ha sottolineato l’importanza dell’inclusione, tema centrale della manifestazione. “Sin da subito ho creduto in questo progetto, anche per il suo carattere inclusivo dei ragazzi con disabilità. L’inclusione è un argomento molto serio e richiede strutture adeguate e personale formato”, ha dichiarato l’assessore.

Vola in alto con lo sport si distingue infatti per la sua attenzione verso l’inclusività, offrendo la possibilità di partecipare a sport diversi anche a chi, per varie ragioni, non ha mai avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo sportivo. “Sono felice che il Comune sostenga questa manifestazione – ha continuato Lodi – poiché consente di avvicinare i bambini a discipline meno conosciute, creando un’opportunità preziosa per scoprire nuove passioni”.

Una giornata dedicata allo sport e alla socialità

Domenica 15 settembre, dalle ore 10 alle 18, Piazza Unità d’Italia diventerà il cuore pulsante dello sport a Trieste. L’evento si configura come un’occasione unica per far conoscere e provare numerose discipline, dai 5 anni in su. Tra le attività disponibili ci saranno atletica, calcio, danza sportiva, volley, basket, nordic walking, hockey inline, taekwondo, flag football, baseball, arti aeree, autodifesa, kickboxing, pattinaggio, pallamano, tennis, rugby, tuffi e nuoto.

L’accesso alle attività sarà completamente gratuito, ma è necessario iscriversi online sul sito di Trieste Atletica, nella pagina dedicata all’evento. Questa procedura permetterà di garantire un’organizzazione fluida e il rispetto delle tempistiche previste per ogni disciplina.

Il supporto delle associazioni sportive locali

A rendere possibile questa giornata saranno le numerose associazioni sportive locali che si sono impegnate per promuovere lo sport tra i giovani. Tra queste, spiccano nomi importanti come Asd Trieste Atletica Aps, organizzatrice principale dell’evento, e altre realtà come Flag Academy Trieste, Asd Tergeste Tigers, Polisportiva Opicina e Asd Taekwondo Free Spirit Trieste.

Il ruolo delle associazioni sportive è cruciale per il successo della manifestazione. Grazie al loro lavoro quotidiano, i giovani atleti potranno avvicinarsi a nuove discipline in un contesto accogliente e formativo. Come ha sottolineato Elisa Lodi, l’impegno di queste realtà non si limita a questa giornata, ma prosegue con costanza tutto l’anno, rendendo accessibile lo sport a un numero sempre crescente di giovani.

Collaborazione tra enti e futuri eventi sportivi

L’evento, che fa parte del progetto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal CONI FVG, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Trieste e con il supporto del Panathlon Club Trieste, associazione da sempre attenta alla promozione dei valori dello sport.

Secondo quanto dichiarato da Elisa Lodi, l’appuntamento di “Vola in alto con lo sport” sarà il primo di una serie di eventi che caratterizzeranno l’autunno sportivo a Trieste. “Veniamo da un’estate caratterizzata da grandi successi sportivi, grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi, e ora siamo pronti a vivere un autunno ricco di appuntamenti”, ha affermato l’assessore.

