Con l’imminente apertura della stagione venatoria fissata per domenica 15 settembre, Federcaccia FVG si prepara a garantire il rispetto delle normative vigenti e la sicurezza durante le operazioni di caccia. Salvatore Salerno, coordinatore regionale per il servizio di vigilanza di Federcaccia, ha annunciato un piano di controlli specifici per monitorare l’attività venatoria sul territorio. Questo piano mira non solo a garantire la legalità, ma anche a prevenire e reprimere eventuali comportamenti illeciti.

Controlli e regole per una caccia sicura

La giornata di apertura della stagione sarà segnata da un intenso lavoro di monitoraggio. Gli agenti di Federcaccia saranno attivi e pronti a vigilare sul rispetto delle norme stabilite. Tra le principali raccomandazioni fornite ci sono:

Verificare la validità della licenza di caccia e la copertura assicurativa.

e la copertura assicurativa. Mantenere una distanza di 100 metri da immobili e fabbricati adibiti ad abitazione o posto di lavoro.

da immobili e fabbricati adibiti ad abitazione o posto di lavoro. Evitare di sparare a meno di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, e a 150 metri se lo sparo è diretto verso queste aree.

da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, e a 150 metri se lo sparo è diretto verso queste aree. Non danneggiare i campi coltivati e non abbandonare bossoli ed involucri sul posto.

Questi accorgimenti sono essenziali per garantire che l’attività venatoria non solo rispetti le norme, ma contribuisca anche alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza pubblica.

L’importanza della vigilanza e del rispetto delle normative

Il servizio di vigilanza di Federcaccia FVG non è limitato alla sola giornata di apertura. Salvatore Salerno sottolinea che gli agenti sono operativi tutto l’anno per attività di controllo e prevenzione. Questa continua vigilanza è fondamentale per mantenere elevati standard di legalità e sicurezza.

Luca Carocci, neo presidente regionale di Federcaccia FVG, ricorda che le guardie venatorie sono adeguatamente qualificate e partecipano regolarmente a corsi di aggiornamento. Inoltre, sono dotate di automezzi di servizio ben identificabili, garantendo così una visibilità e un’efficace intervento sul territorio.

Contatti utili e canali di comunicazione

In caso di violazioni delle disposizioni o per segnalazioni, Federcaccia FVG invita a contattare gli organi competenti di vigilanza. È disponibile un contatto diretto con il coordinatore regionale, raggiungibile al numero 331.3504109, e un’email per chiarimenti o richieste, vigilanza.fvg@fidc.fvg.it.

