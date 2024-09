Trieste Atletica, la nuova stagione tra inclusione e agonismo

Trieste Atletica ha inaugurato con successo la stagione sportiva 2024-2025, rafforzando la sua posizione di associazione di riferimento nel Friuli-Venezia Giulia, grazie a un’offerta inclusiva e a un impegno costante verso la comunità. Durante la presentazione delle nuove attività, l’Assessore Regionale Pierpaolo Roberti ha sottolineato l’importanza del sostegno alle associazioni sportive e la sensibilizzazione delle famiglie per avvicinare i giovani allo sport.

Un punto di riferimento per lo sport

Con oltre mille iscritti, Trieste Atletica si conferma tra le società sportive più grandi del Friuli-Venezia Giulia, offrendo un programma che va oltre l’attività agonistica. L’assessore Roberti ha elogiato l’importanza del volontariato, che permette alla società di operare con successo, e il coinvolgimento dei genitori, fondamentali per accompagnare i ragazzi nel loro percorso sportivo.

Inclusione e sport per tutti

Un aspetto particolarmente apprezzato da Roberti riguarda i programmi di inclusione per le persone con disabilità e le iniziative per coinvolgere i genitori in attività sportive durante gli allenamenti dei loro figli. Questi progetti dimostrano come lo sport possa essere uno strumento di coesione sociale e di benessere per tutta la comunità.

Open Day, un’occasione per i più piccoli

L’Open Day di Trieste Atletica, organizzato presso il campo Draghicchio, ha attirato un gran numero di bambini e ragazzi, offrendo loro la possibilità di scoprire diverse discipline sportive. Questo evento rappresenta solo una delle numerose iniziative che la società triestina porta avanti, come la partecipazione a manifestazioni sportive a Trieste e Muggia, che promuovono lo sport a tutti i livelli.

Iscrizioni aperte per la nuova stagione

Per chi desidera entrare a far parte di Trieste Atletica, le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate sia presso i campi di allenamento del Campo Cologna e dello Stadio Pino Grezar, sia comodamente online tramite il sito ufficiale www.triesteatletica.com. Una grande opportunità per chi vuole vivere lo sport in un ambiente accogliente e stimolante.

