Klagenfurt si prepara ad accogliere una delle manifestazioni gastronomiche più attese dell’anno: le “Giornate della Cucina Alpe-Adria”. Quest’edizione, che si svolgerà dal 14 al 31 settembre 2024, promette di essere un evento straordinario, con oltre 40 eventi distribuiti su 18 giorni. Questo festival, organizzato per la settima volta dall’Ente Turistico di Klagenfurt, celebra le eccellenze culinarie provenienti da Austria, Slovenia e Italia, ma quest’anno avrà un focus particolare sulle delizie del Friuli Occidentale.

Un palcoscenico per le eccellenze del Friuli occidentale

Tra le novità di quest’anno, spicca la presenza di 30 chef e oltre 40 produttori dell’area Alpe-Adria, che porteranno alla ribalta le loro specialità. Il Friuli Occidentale, grazie all’organizzazione di TEF-Territorio Economia Futuro e al marchio di promozione PordenonewithLove, avrà una vetrina esclusiva. Questo riflette il continuo impegno per le relazioni transfrontaliere, con un evento dedicato che promette di catturare l’attenzione di visitatori e gourmet.

Un’occasione imperdibile: “Pordenone! Una serata italiana”

Il culmine dell’impegno pordenonese sarà il 15 settembre alle 17.00, presso il Ristorante Zommstehn beim Igor, nel cuore di Klagenfurt. La serata, intitolata “Pordenone! Una serata italiana”, sarà una cena-degustazione esclusiva, durante la quale lo chef Stefano Sacilotto, del ristorante “Sostansa” di Pordenone, presenterà un menu che è una celebrazione della cucina italiana.

Sacilotto, con la sua brigata pordenonese, offrirà una cena che riflette un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Ogni piatto sarà una sintesi di sapori autentici e tecniche culinarie raffinate, creando un’esperienza gastronomica indimenticabile. Il contesto storico del Palazzo Ossiacher Hof arricchirà ulteriormente l’atmosfera dell’evento, facendo da cornice a questa serata di alta cucina.

Un menu che racconta il territorio

La cena proposta da Stefano Sacilotto includerà diverse portate che evidenziano la qualità e la creatività della cucina pordenonese. Si inizia con “Pomodoro & Pomidori”, un antipasto che combina cuore di bue dall’orto con distillato di bloody mary e liquirizia. Seguiranno i “Ravioli Woody Allen”, una delle ricette iconiche del ristorante, e il “Risotto Bruciato”, mantecato alla melanzana perlina con tonno rosso siciliano e olio infuso alla menta di fine estate.

Il “Bianco di branzino”, cucinato con extra vergine, fagiolini e zucchine, e il “Sostansa d’anatra”, con cosce ruspanti cotte al forno e servite con succo di cottura e sfogliata di patate, rappresentano l’essenza della cucina di Sacilotto. Il finale goloso con Fine frolla, Figo moro di Caneva e cioccolato promette di conquistare anche i palati più esigenti. I piatti saranno accompagnati dai vini delle Tenute Tomasella, storica azienda situata al confine tra Friuli e Veneto.

La filosofia di Stefano Sacilotto

Stefano Sacilotto, classe 1989, è un esempio di talento e dedizione. Con un background internazionale che include esperienze in rinomati ristoranti come l’Hotel Monaco e il ristorante Oro dell’Hotel Cipriani a Venezia, e il Maso Franch di Trento, Sacilotto ha accumulato una vasta esperienza che ha plasmato la sua visione culinaria. La sua cucina al ristorante “Sostansa” riflette una combinazione di esperienza, tecnica e creatività, offrendo piatti che sono una fusione di tradizione e innovazione.

La valorizzazione del territorio e l’internazionalizzazione

La partecipazione al festival di Klagenfurt non è solo un’opportunità per presentare le eccellenze gastronomiche del Friuli Occidentale, ma anche per promuovere eventi futuri come il Pordenone ArtandFood, che si terrà dal 4 al 6 ottobre. Questo festival, rappresentato da PordenonewithLove, si preannuncia come una nuova occasione per celebrare la cucina e la cultura del territorio in chiave internazionale.

Le “Giornate della Cucina Alpe-Adria” si confermano quindi come una piattaforma cruciale per la valorizzazione delle tradizioni culinarie e per la creazione di nuovi legami tra culture gastronomiche diverse. Con l’imminente serata dedicata a Pordenone e l’anteprima del festival ArtandFood, il Friuli Occidentale dimostra ancora una volta il suo impegno nella promozione della culinaria di alta qualità a livello internazionale.

