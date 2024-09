Viabilità in Carnia, lavori sulla statale 52 bis

Ha preso ufficialmente il via il cantiere per l’ampliamento e la riqualificazione della statale 52 bis, che collega Arta Terme a Sutrio. I lavori, attesi da anni, sono stati inaugurati con una fase preliminare di disboscamento che anticiperà gli interventi principali di allargamento della sede stradale. L’obiettivo primario è aumentare la sicurezza di una delle arterie principali della Carnia, nonché migliorare la viabilità, soprattutto in considerazione della creazione di una pista ciclabile lungo il percorso.

Restrizioni al traffico pesante

Durante la prima fase, prevista per la fine di settembre, il traffico pesante sarà deviato sulla strada provinciale 111 gestita da Edr Udine. Questo accorgimento è necessario per consentire il proseguimento dei lavori in sicurezza. Il traffico automobilistico, invece, non subirà modifiche significative, sebbene verrà istituito un programma di gestione del cantiere per minimizzare i disagi per i residenti e i territori circostanti.

Collaborazione tra Anas, Comuni e Regione

L’inizio dei lavori è stato annunciato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, durante un incontro con i vertici di Anas, Edr Udine e i sindaci dei Comuni interessati. La collaborazione tra le istituzioni coinvolte è fondamentale per coordinare le operazioni in modo da garantire una comunicazione trasparente e puntuale riguardo alle chiusure temporanee e alle deviazioni del traffico.

Prossime fasi dei lavori e riapertura del passo Monte Croce Carnico

La fase di disboscamento sarà seguita dall’allargamento vero e proprio della strada. A partire dalla fine di ottobre, sarà predisposto un cronoprogramma dettagliato che illustrerà le eventuali chiusure totali della statale, le interruzioni del traffico per i soli mezzi pesanti in salita verso il passo di Monte Croce Carnico e le modalità di gestione del traffico automobilistico. Il dialogo costante tra Regione, Anas e i Comuni della vallata garantirà un’evoluzione progressiva dei lavori.

Contemporaneamente ai lavori di allargamento della 52 bis, proseguono anche gli interventi di ripristino in seguito alla frana di dicembre 2023 che ha interessato l’area del passo di Monte Croce Carnico. La riapertura del passo è confermata per la fine del 2024, garantendo così una viabilità efficiente per la stagione invernale e turistica successiva.

