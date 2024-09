Dalla disabilità alla vittoria, la lezione di vita di Matteo Parenzan

Il Friuli-Venezia Giulia ha celebrato con orgoglio il proprio eroe Matteo Parenzan, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 nel tennistavolo. Un traguardo epico, frutto di anni di dedizione e spirito di sacrificio, che lo consacra come un esempio di determinazione per tutti. L’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha voluto sottolineare che Matteo è molto più di un campione sportivo: è un campione nella vita, grazie alla sua capacità di superare le difficoltà con tenacia e impegno.

L’incontro a Trieste

Durante una cerimonia a Trieste, a Matteo è stato consegnato il gagliardetto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, un gesto simbolico per riconoscere il valore umano e sportivo del giovane campione. Il calore e l’affetto della città di Trieste e della regione sono stati palpabili, a conferma dell’ammirazione che Matteo ha saputo conquistarsi non solo per i suoi successi, ma per la sua grande umanità.

Un simbolo di inclusione e forza di volontà

Matteo Parenzan è la prova concreta di cosa significhi inclusione. Il suo percorso dimostra che la disabilità non è un limite, ma una sfida da superare con coraggio. “Matteo non si è mai lasciato schiacciare dalla sua condizione, ma ha lottato per i suoi sogni” ha dichiarato Roberti, evidenziando come il suo successo vada ben oltre lo sport, diventando un esempio di come la volontà possa superare ogni ostacolo.

Il Friuli-Venezia Giulia celebra un eroe

Il successo di Matteo Parenzan alle Paralimpiadi ha un profondo significato per tutto il Friuli-Venezia Giulia. Questa vittoria non è solo il coronamento di un sogno personale, ma un messaggio di speranza e resilienza per chiunque si trovi ad affrontare difficoltà nella vita. Con la sua determinazione, Matteo ha dimostrato che l’impossibile può diventare possibile, e che il successo nasce dalla volontà di non arrendersi mai.

