Il fine settimana del 14 e 15 settembre in Friuli-Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni meteo instabili, con un significativo calo delle temperature. La causa principale di questo scenario è la vasta depressione fredda che interessa gran parte del nord Italia, spostandosi lentamente verso i Balcani. Questo fenomeno continuerà a determinare l’afflusso di forti correnti settentrionali sull’area alpina, portando nubi e un generale raffreddamento.

Sabato 14 settembre: nubi e piogge sparse

Sabato sarà una giornata prevalentemente nuvolosa o coperta, con possibili deboli piogge sparse soprattutto nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno più probabili nella zona delle Alpi Giulie, mentre la costa e la pianura potrebbero sperimentare solo qualche piovasco isolato.

Soffierà un vento moderato da nord-ovest sulla costa, mentre in montagna, soprattutto in alta quota, si registreranno venti forti da nord. Le temperature saranno decisamente basse per il periodo, con valori medi inferiori di circa 5 gradi rispetto alla norma. In pianura le temperature minime si aggireranno tra i 10°C e i 13°C, mentre le massime non supereranno i 15-18°C. Sulla costa, le minime saranno leggermente più alte, ma le massime resteranno tra i 15°C e i 18°C.

Domenica 15 settembre: variabilità e vento sui monti

La giornata di domenica vedrà un miglioramento parziale, ma il cielo rimarrà comunque variabile con momenti di maggiore nuvolosità. In quota, sui monti, continuerà a soffiare un vento sostenuto da nord, mantenendo le temperature su valori sotto la media stagionale. Anche domenica le temperature saranno inferiori alla norma di circa 4-5 gradi. In pianura le minime oscilleranno ancora tra i 10°C e i 13°C, mentre le massime potranno risalire fino a 17-20°C. Sulla costa, le minime si stabiliranno tra i 13°C e i 15°C, con massime fino a 17-20°C.

Consigli per il weekend

Chiunque abbia pianificato attività all’aperto, specialmente in montagna, dovrà prestare attenzione al forte vento e alle temperature più rigide del solito. È consigliato vestirsi a strati per affrontare il raffreddamento e non sottovalutare le possibili piogge sparse di sabato. La domenica offrirà un clima più variabile, ma sarà comunque necessario essere preparati a repentini cambiamenti atmosferici.

