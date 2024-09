Questa mattina, nel suggestivo Salotto Azzurro Municipale, si è tenuta una cerimonia di grande significato per la Polizia Locale di Trieste. Il sindaco Roberto Dipiazza, accompagnato dall’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina Caterina de Gavardo e dal Comandante della Polizia Locale Walter Milocchi, ha conferito un encomio agli operatori della Polizia Locale che hanno brillantemente condotto le indagini e individuato il responsabile di un grave incidente avvenuto il 16 agosto scorso in via Giulia.

Un incidente di gravità estrema

La notte del 16 agosto, via Giulia è stata teatro di un grave incidente stradale in cui un pedone è stato investito da un’autovettura che si è poi data alla fuga. La rapidità e l’efficacia dell’intervento della Polizia Locale sono state determinanti per risolvere la situazione e garantire giustizia.

Il lavoro esemplare della Polizia Locale

L’assessore Caterina de Gavardo ha voluto sottolineare il ruolo cruciale della Polizia Locale nella sicurezza della città. “Fin dall’inizio del mio mandato, ho riconosciuto il vostro valore: un gruppo coeso e una risorsa fondamentale per Trieste. È mio impegno far sì che tutti sappiano quanto siete preziosi per la nostra comunità.” Le parole dell’assessore hanno riflesso il riconoscimento per l’impegno quotidiano degli agenti.

La difficile indagine e la risoluzione

Il Comandante Walter Milocchi ha dettagliato le complesse operazioni che hanno portato all’identificazione del responsabile. Gli agenti sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno rapidamente raccolto le testimonianze dei presenti. Una pattuglia ha iniziato la ricerca del veicolo, mentre l’altra ha esaminato le registrazioni delle telecamere cittadine. Questo ha portato a individuare un’auto con evidenti segni di impatto in un parcheggio di via San Pelagio.

L’indagine si è poi concentrata sul veicolo sequestrato e sulla sua proprietaria. Nonostante le difficoltà nel rintracciarla, gli agenti sono riusciti a ottenere un contatto telefonico con la donna, che ha rivelato che il veicolo era stato utilizzato dal padre della sua figlia. Le successive ricerche hanno confermato l’identità del conducente e chiarito i dettagli dell’incidente.

Un esempio di professionalità e rapidità

Il Comandante Milocchi ha messo in risalto il valore della risposta rapida della Polizia Locale: “È moralmente inaccettabile fuggire dal luogo di un incidente. Il nostro obiettivo è dimostrare che la Polizia Locale è sempre in grado di rintracciare i responsabili e garantire giustizia.” La dedizione e la competenza degli agenti sono state fondamentali nel garantire che i responsabili fossero chiamati a rispondere delle loro azioni.

Il riconoscimento del sindaco

Il sindaco Roberto Dipiazza ha espresso il suo orgoglio e gratitudine nei confronti degli agenti. “Sono veramente orgoglioso del Corpo di Polizia Locale. Grazie per la vostra grande capacità operativa e per il continuo impegno nella sicurezza della città. La vostra professionalità è un esempio per tutti.”

Gli eroi del giorno

Durante la cerimonia, sono stati premiati con un encomio ufficiale il vice commissario Gianmarco Pavan, l’ispettore capo Paolo Gurtner, l’ispettore capo Giuseppe Sofia, il vice ispettore Daniel Rebez, e gli agenti Matteo Braida, Michele Corvasce, Nicole Piccozzi, Massimiliano Prodan, e Simon Rozac. L’encomio, firmato dal Sindaco, ha elogiato l’“attività svolta e l’encomiabile risultato ottenuto”, sottolineando come il loro operato contribuisca quotidianamente a garantire sicurezza e tutela alla cittadinanza.

