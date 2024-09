Il Comune di Udine ha annunciato l’apertura di un bando dedicato al finanziamento di eventi culturali per il periodo natalizio. Con uno stanziamento di 72.000 euro, il bando mira a sostenere progetti che animino il centro cittadino e i quartieri di Udine durante le festività, da 15 novembre 2024 a 15 gennaio 2025. Le domande sono già aperte e scadranno il 7 ottobre 2024.

Opportunità per diverse entità culturali

L’avviso pubblico è rivolto a una vasta gamma di soggetti, tra cui operatori professionisti dell’ambito culturale, associazioni di volontariato, parrocchie e pro loco. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura come relazione e inclusione, offrendo occasioni di crescita personale e collettiva durante il periodo natalizio. Gli eventi finanziabili spaziano dalla musica, al teatro, al cinema, alla danza, fino allo spettacolo dal vivo e alla cultura locale, popolare ed etnografica, con particolare attenzione alla lingua minoritaria. Tuttavia, sono escluse le attività espositive.

Criteri di selezione e valutazione

Il bando premia vari criteri di selezione. Tra questi, la storicità del progetto, la capacità di innovazione e di coinvolgimento delle giovani generazioni, e l’impatto su un pubblico vasto sono essenziali. Il progetto deve anche mirare alla valorizzazione della lingua storica e del patrimonio culturale del Friuli. La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei punteggi assegnati a ciascun criterio, e i finanziamenti saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il ruolo del comune e le dichiarazioni dell’assessore

L’Assessore all’Istruzione e Cultura, Federico Pirone, ha commentato il valore dell’iniziativa sottolineando che il Natale non è solo una festività cristiana ma un momento di rinascita e rinnovamento. “Non deve essere il simbolo di uno sfrenato consumismo,” ha dichiarato Pirone, “ma un richiamo a sentirsi parte di una stessa umanità. Vogliamo, anche con questo bando, costruire una società diversa.”

Come partecipare al bando

Le domande di partecipazione devono essere presentate dal 16 settembre 2024 al 7 ottobre 2024. È possibile consegnare le domande direttamente agli uffici del protocollo, inviarle tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it, oppure tramite raccomandata, purché la ricezione avvenga entro e non oltre la data di scadenza del bando. Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica necessaria, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it.

