Trieste: sicurezza al centro, incontro tra Fedriga e il nuovo comandante dei Carabinieri

Il territorio triestino, da sempre riconosciuto per la qualità della vita, continua a puntare sulla sicurezza come elemento chiave per il benessere dei cittadini. Il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti hanno incontrato il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste, Gianluca Migliozzi, in un incontro volto a rafforzare la collaborazione tra Regione e forze dell’ordine.

Un incontro strategico per la sicurezza locale

Nel corso dell’incontro, Fedriga ha espresso soddisfazione per la stretta collaborazione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e le istituzioni dello Stato, come Prefetture e Questure, che quotidianamente lavorano per garantire la sicurezza della comunità. La sinergia con tutte le forze dell’ordine è cruciale per mantenere alti standard di protezione e prevenzione sul territorio.

Protocolli di intesa e nuove risorse per la sicurezza

L’assessore Roberti ha messo in luce l’importanza dei nuovi protocolli di intesa in fase di stesura, che mirano a definire strategie e azioni concrete per il miglioramento della sicurezza in Friuli-Venezia Giulia. Questi accordi includeranno anche l’allocazione di nuove risorse destinate a iniziative volte a potenziare la protezione dei cittadini e prevenire fenomeni di criminalità.

La sicurezza come priorità per Trieste

Trieste si conferma un esempio di città che combina alta qualità della vita e attenzione alla sicurezza. Il ruolo delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire tranquillità e serenità ai residenti, e la Regione intende proseguire sulla strada di una stretta collaborazione con le autorità statali per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. L’arrivo del nuovo comandante Migliozzi si inserisce in questo quadro, rafforzando il presidio territoriale e le attività di prevenzione.

