Trofeo Bernetti, una regata storica che promuove il FVG

Il Trofeo Bernetti, alla sua 53esima edizione e che si svolgerà il 6 ottobre, rappresenta molto più di una semplice regata velica. Questo evento storico non solo anticipa la celebre Barcolana, la competizione più affollata al mondo, ma è anche un’occasione per valorizzare il Friuli-Venezia Giulia attraverso lo sport, la cultura e l’innovazione.

Un evento storico che celebra il mare

La regata, organizzata dalla Società Nautica Pietas Julia di Duino Aurisina e dalla Federazione Italiana Vela, partirà dal bacino San Giusto di Trieste e attraverserà il Golfo di Trieste fino a Sistiana. Un percorso che mette in risalto il legame tra il mare e la regione, offrendo spettacolo e partecipazione. L’evento è patrocinato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che continua a supportare con convinzione il settore sportivo, come sottolineato dall’assessore Pierpaolo Roberti durante la presentazione.

Sport e cultura come strumenti di promozione regionale

Il Trofeo Bernetti non è solo sport, ma anche un’occasione per promuovere il Friuli-Venezia Giulia a livello internazionale. La presenza di atleti olimpici e paralimpici locali, la partecipazione di campioni come Francesca Clapcich e Giovanna Micol, cresciute nella Pietas Julia e ora protagoniste nell’America’s Cup, dimostra l’eccellenza sportiva regionale. Ma l’evento va oltre la competizione: iniziative culturali e solidali arricchiscono la manifestazione, offrendo un’esperienza completa ai partecipanti e ai visitatori.

Il Friuli-Venezia Giulia è una regione virtuosa quando si parla di investimenti nello sport. Come evidenziato dall’assessore Roberti, la Regione ha stanziato risorse significative per l’ammodernamento delle strutture e il sostegno alle associazioni sportive. Questo impegno ha permesso di superare sfide come la pandemia e l’aumento dei costi energetici, confermando il ruolo della regione come punto di riferimento nazionale per lo sport e la cultura.

Il valore della vela per il Friuli-Venezia Giulia

“La vela e il mare sono elementi fondamentali per il nostro territorio”, ha affermato Roberti, ricordando la forte presenza di società veliche e appassionati nella regione. Il Trofeo Bernetti è diventato un simbolo di questa passione, capace di coniugare sport, tradizione e innovazione, promuovendo il Friuli-Venezia Giulia in Italia e all’estero. La manifestazione, che vede ogni anno la partecipazione di numerosi velisti, rappresenta un momento di grande valore culturale e sportivo per la comunità locale e nazionale.

