Pordenonelegge, il festival che unisce lettura e comunità

Pordenonelegge, giunto alla sua 25ª edizione, si distingue nel panorama dei festival letterari italiani per il suo rapporto intimo con la comunità locale. A differenza di altre manifestazioni simili, Pordenonelegge si svolge all’interno del tessuto urbano di Pordenone, coinvolgendo la popolazione in modo diretto. Come sottolineato dal governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la cerimonia inaugurale presso il Teatro Verdi, questa connessione rappresenta una delle maggiori forze del festival, capace di renderlo unico non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

La libertà al centro del festival

Un tema centrale di questa edizione di Pordenonelegge è la libertà, come indicato nel titolo del festival. Fedriga ha evidenziato come la lettura sia uno strumento cruciale per alimentare la libertà di pensiero e la capacità critica. “La prima libertà è quella del pensare e del pensiero”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del dibattito, del confronto e dell’analisi come elementi fondamentali per la ricerca della verità.

Il sostegno della Regione alla lettura

Il governatore ha inoltre ricordato l’importanza del sostegno che la Regione Friuli-Venezia Giulia offre alla promozione della lettura. Con un contributo annuo di 500 mila euro, il Friuli-Venezia Giulia è l’unica regione in Italia a destinare una somma così significativa alla diffusione della cultura letteraria. Questo impegno, come ribadito da Fedriga, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei cittadini, oltre a sostenere attivamente iniziative come Pordenonelegge.

Pordenonelegge, promotore di cultura e libertà

Grazie al suo radicamento nella comunità e alla capacità di promuovere valori universali come la libertà e la conoscenza, Pordenonelegge continua a essere un evento di riferimento nel mondo letterario. Con decine di incontri, dibattiti e presentazioni, il festival offre a lettori e scrittori un’occasione unica per confrontarsi e arricchire il proprio bagaglio culturale, contribuendo alla crescita individuale e collettiva.

