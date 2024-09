Meteo, fine settimana sereno e caldo in FVG

Grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, le condizioni meteorologiche nel weekend del 21-22 settembre in Friuli-Venezia Giulia saranno caratterizzate da tempo stabile e piacevole. Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto sia in pianura che lungo la costa.

Sabato 21 settembre, sole con qualche variabilità sulle montagne

Per sabato si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con qualche possibile variazione mattutina nella zona montana, in particolare nel Tarvisiano e sulle Prealpi Carniche. Sulla costa, la mattina sarà caratterizzata dalla Bora moderata, specialmente a Trieste, con un progressivo calo del vento nel pomeriggio. Le temperature saranno miti, con valori compresi tra i 13-16°C in pianura e i 17-19°C lungo la costa, mentre le massime si aggireranno tra i 24-26°C in pianura e i 22-25°C sulla costa.

Domenica 22 settembre, una giornata tranquilla con cieli limpidi

La giornata di domenica si manterrà all’insegna della stabilità, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, accompagnato da qualche velatura ad alta quota. I venti saranno deboli e a regime di brezza. Le temperature continueranno a essere piacevoli, con minime tra gli 11-14°C in pianura e 14-17°C sulla costa, e massime tra i 24-26°C in pianura e 22-25°C sulla costa.

Tendenza per lunedì: cambia il tempo, arrivano le piogge

A partire da lunedì, il quadro meteorologico per il Friuli-Venezia Giulia inizierà a cambiare. L’approssimarsi di una depressione atlantica porterà piogge sparse intermittenti, che potrebbero diventare più intense nella seconda parte della giornata. Verso sera, le precipitazioni potrebbero assumere carattere temporalesco, con piogge abbondanti soprattutto nelle zone orientali. Sulla costa, durante la giornata inizierà a soffiare un vento da sud di moderata intensità.

