Canoa polo, grande successo per il Trofeo Ponterosso 2024

TRIESTE – Si è conclusa con grande successo l’edizione 2024 del Trofeo Ponterosso di canoa polo, una manifestazione che ha visto la partecipazione di 22 squadre provenienti da cinque diverse nazioni. L’evento, organizzato dal Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro in collaborazione con il Comune di Trieste e con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia, si è tenuto sotto l’egida della Federazione Internazionale di Canoa Kayak (ICF).

Canoa Polo, uno sport spettacolare

La canoa polo è uno sport dinamico e coinvolgente che combina abilità tecniche, tattiche e forza fisica. Trieste, grazie al Trofeo Ponterosso, si è affermata come uno dei centri nevralgici di questa disciplina a livello internazionale. Il torneo, grazie alla sua spettacolarità, continua a catturare l’interesse di sportivi e appassionati, consolidando la sua importanza nel panorama sportivo regionale.

L’eccellenza della Canoa Polo in Friuli-Venezia Giulia

Durante la cerimonia di premiazione, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha sottolineato l’importanza di promuovere lo sport della canoa polo in Friuli-Venezia Giulia. Scoccimarro ha annunciato che la disciplina sarà inserita nel progetto della nuova Riviera di Barcola, insieme alla pallanuoto, con l’obiettivo di avvicinare queste eccellenze sportive a un pubblico sempre più vasto. “L’arena della canoa polo diventerà un punto di riferimento per gli sportivi della regione”, ha affermato l’assessore.

Un torneo di grande prestigio

Giunto alla sua tredicesima edizione, il Trofeo Ponterosso è ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo di Trieste. Quest’anno, la competizione ha visto protagoniste non solo squadre italiane, ma anche tre rappresentative nazionali: la nazionale femminile under 21 e due nazionali under 18 maschili. Il torneo, iniziato venerdì con la competizione Under 14, ha visto la partecipazione di giovani talenti locali, tra cui le squadre triestine e la Canottieri Timavo di Monfalcone, con la sua nuova squadra giovanile.

Un evento seguito e apprezzato

Il canale di Ponterosso, location storica e suggestiva della manifestazione, ha offerto una cornice unica alle spettacolari sfide tra le squadre. Ogni anno, la bellezza delle azioni in acqua e l’entusiasmo del pubblico rendono il Trofeo Ponterosso un evento atteso e seguito da migliaia di appassionati. Il torneo 2024 ha confermato il suo successo superiore alle aspettative, con una grande partecipazione sia di atleti che di spettatori.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, storica società triestina che nel 2024 festeggerà il suo centenario. Intitolato all’eroe istriano Nazario Sauro, il circolo è stato elogiato per l’impegno costante nell’organizzazione del Trofeo Ponterosso, contribuendo alla promozione della canoa polo e allo sviluppo del settore nautico della città.

