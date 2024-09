Gusti di Frontiera, potenziato il trasporto pubblico. Test per GO!2025

GORIZIA – L’intermodalità speciale prevista per Gusti di frontiera, che si terrà nella sua 19esima edizione dal 26 al 29 settembre, rappresenta un test fondamentale per il potenziamento dei servizi di trasporto in vista di GO!2025, quando Gorizia sarà protagonista come Capitale europea della cultura. In questo contesto, la Regione Friuli-Venezia Giulia sta mettendo a punto una serie di iniziative per garantire ai visitatori un accesso facile e sicuro alla città, sia durante il weekend dell’evento enogastronomico che per le attività future.

Ampliamento dell’offerta di trasporti pubblici

L’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante, ha sottolineato durante la conferenza stampa l’importanza del piano di trasporto intermodale realizzato in collaborazione con Tpl FVG e Trenitalia. L’obiettivo è quello di ridurre il traffico privato e offrire mezzi alternativi per raggiungere Gorizia, incrementando la frequenza dei treni e degli autobus da e per la città.

L’incremento dei servizi si rivela un passo cruciale per la gestione del grande flusso di visitatori atteso durante Gusti di frontiera, offrendo la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici in tutta sicurezza, anche in orari serali e notturni.

Gusti di Frontiera come banco di prova per GO!2025

Secondo l’assessore Amirante, manifestazioni come Gusti di frontiera offrono un’ottima opportunità per testare le capacità logistiche della città in vista di un evento internazionale di grande portata come GO!2025. Per l’occasione, si prevede di ampliare ulteriormente l’offerta di trasporti pubblici, includendo anche il trasporto aereo. I visitatori, italiani e internazionali, potranno lasciare le auto presso l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia e raggiungere Gorizia tramite autobus o treni.

Verso GO!2025: un futuro intermodale

Il fine settimana di Gusti di frontiera segna dunque l’inizio di una nuova era per i trasporti pubblici di Gorizia, in cui la mobilità sostenibile diventa protagonista. L’assessore Amirante ha espresso la volontà di estendere l’intermodalità su più livelli, sfruttando al massimo i mezzi pubblici per ridurre il traffico privato e migliorare l’esperienza di chi parteciperà agli eventi culturali e musicali di GO!2025.

Con l’aggiunta di corse serali e notturne in occasione di concerti e spettacoli, la Regione intende facilitare la partecipazione degli ospiti, garantendo la sicurezza e la gestione efficiente del traffico anche nelle ore più tarde.

