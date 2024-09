La città di Gorizia si prepara a ospitare la 19esima edizione di Gusti di Frontiera, un appuntamento che ogni anno attira appassionati di gastronomia da tutto il mondo. Quest’anno, l’evento si svolgerà da giovedì 26 a domenica 29 settembre 2024, e promette di essere un festival indimenticabile, caratterizzato da un’offerta enogastronomica senza precedenti.

Un mappamondo di gusti e sapori

Con 350 stand provenienti da 45 paesi diversi e distribuiti in 14 borghi del centro città, Gusti di Frontiera si conferma come una delle manifestazioni più ampie e variegate in Italia e in Europa. Ogni borgo è dedicato a un’area geografica o tematica specifica, creando una vera e propria mappa culinaria globale. I visitatori potranno esplorare Borgo Italia, che presenterà le delizie gastronomiche di tutte le regioni italiane, inclusa una sezione speciale per la Gastronomia del Friuli Venezia Giulia.

Un ampio spazio sarà dedicato anche all’Europa, suddivisa in Borgo Nord Europa, Borgo Europa Centrale, e Borgo Slovenia e Balcani, mentre Borgo Francia e Borgo Iberico offriranno prelibatezze francesi e iberiche. Tra le novità di quest’anno, il Borgo Dolci Gusti offrirà un’ampia selezione di dolci internazionali, e il Borgo Truckfood presenterà il meglio del cibo da strada globale. La manifestazione promette un’immersiva esperienza gastronomica, dove ogni angolo sarà un viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione.

Gusti in Piazza: la promozione del territorio

“Gusti in Piazza” sarà un altro punto focale dell’evento, con Piazza Cavour e Piazza Sant’Antonio che ospiteranno stand istituzionali e culturali. Lo stand “IoSonoFVG”, curato da PromoTurismo FVG, avrà un ruolo centrale. Qui, i visitatori potranno scoprire non solo le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia, ma anche ottenere informazioni dettagliate sul territorio, partecipare a visite guidate e conoscere la storia transfrontaliera di Gorizia.

Il Sindaco Rodolfo Ziberna ha evidenziato come Gusti di Frontiera rappresenti un appuntamento imprescindibile, sottolineando che l’evento contribuirà a consolidare Gorizia come epicentro gastronomico d’Europa in vista dell’anno di Go!2025, quando la città sarà Capitale della Cultura insieme a Nova Gorica.

Il salotto del gusto

Il Salotto del Gusto sarà un’arena dedicata a incontri, presentazioni editoriali e talk, che si svolgeranno in diretta streaming. L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 26 settembre e sarà animata da un show cooking condotto da Tessa Gelisio, noto volto televisivo di Italia1, e dall’autore televisivo Aldo Dalla Vecchia.

Il Salotto del Gusto offrirà anche una serie di incontri tematici durante le quattro giornate della manifestazione. Si parlerà di temi come “La cucina in TV”, “Mangiare con gli occhi”, e “Parole da mangiare”, con la partecipazione di esperti del settore e figure di spicco come Andrea Mainardi, Francesca Barberini, e Tea Orizio. L’evento culminerà con l’assegnazione del Premio Gusti di Frontiera alla carriera e del Premio Salotto del Gusto all’innovazione, riconoscimenti destinati a personalità e iniziative che hanno contribuito a elevare la cultura gastronomica.

Visite culturali e aperture straordinarie

Gorizia offrirà anche aperture straordinarie e gratuite di luoghi culturali in occasione della manifestazione. I visitatori potranno esplorare il Museo del confine Lasciapassare/Prepustnica e il Palazzo Attems, che ospiteranno mostre e eventi speciali. Inoltre, il Museo ERPAC di Palazzo Attems Petzenstein e il Palazzo Coronini apriranno le loro porte per esposizioni dedicate alla Grande Guerra e alla storia di montagna.

Un evento speciale, il concerto di musica medievale organizzato dal Dramsam, si svolgerà giovedì 26 settembre presso Palazzo Attems. Questo concerto, intitolato “Le parfait danser”, offrirà un’immersione nella musica dell’Europa medievale, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale della manifestazione.

Trasporti e accessibilità: treni, navette e bus

Per garantire un facile accesso alla manifestazione, saranno attivate navette gratuite da e per i principali parcheggi, con frequenti corse ogni 15 minuti. Inoltre, i collegamenti ferroviari saranno potenziati con 73 treni ordinari e 56 treni straordinari, che garantiranno un flusso continuo di visitatori. Il Trenino internazionale tra Gorizia e Nova Gorica, attivo durante l’evento, faciliterà ulteriormente gli spostamenti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook