Gusti di Frontiera 2024: Gorizia accoglie il mondo

GORIZIA – Con un’immagine festosa che rappresenta il pianeta terra come una grande boule da cui emergono pietanze di ogni tipo, è stata presentata oggi in conferenza stampa la nuova grafica per Gusti di Frontiera 2024. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e l’assessore ai Grandi Eventi, Luca Cagliari, hanno svelato anche la mappa dei borghi che ospiteranno i 350 stand provenienti da 45 paesi diversi. La manifestazione si terrà dal 26 al 29 settembre, consolidandosi come il più grande evento enogastronomico del Nordest.

Un mappamondo di Sapori

La 19ª edizione di Gusti di Frontiera vedrà la partecipazione di 350 stand distribuiti in 14 borghi tematici, ciascuno dedicato a una specifica area geografica o tematica. Borgo Italia, lungo Corso Italia e via Diaz, ospiterà le specialità italiane, con particolare enfasi sulle eccellenze regionali. Borgo Friuli Venezia Giulia sarà collocato in Corso Verdi e via Oberdan, presentando il meglio dell’enogastronomia locale.

I Borghi del gusto

Ogni borgo offrirà una varietà unica di sapori:

Borgo Austria tra piazza Cesare Battisti e via Petrarca

tra piazza Cesare Battisti e via Petrarca Borgo Americhe tra via Cadorna e via Boccaccio

tra via Cadorna e via Boccaccio Borgo Mare in piazzale Donatori di Sangue con specialità ittiche

in piazzale Donatori di Sangue con specialità ittiche Borgo Francia in Corso Verdi, di fronte ai Giardini Pubblici

in Corso Verdi, di fronte ai Giardini Pubblici Borgo Oriente in Piazza Vittoria, accanto al ritorno di Borgo Nord Europa

in Piazza Vittoria, accanto al ritorno di Borgo Europa Centrale in via Roma

in via Roma Borgo Slovenia e Balcani in via Roma e via De Gasperi

in via Roma e via De Gasperi Borgo Iberico in Piazza Municipio

in Piazza Municipio Borgo Associazioni in via Crispi e via Marconi

in via Crispi e via Marconi Borgo Dolci Gusti nel tratto pedonale di Corso Verdi

nel tratto pedonale di Corso Verdi Borgo Truckfood distribuito in varie aree della città

Oltre ai borghi, vi saranno mercatini di oggettistica nel controviale di Corso Italia.

Gemellaggi e collaborazioni

Gusti di Frontiera 2024 rafforza i legami con le città gemellate. Borgo Austria ospiterà stand da Lienz e Klagenfurt, mentre Borgo Europa Centrale vedrà la partecipazione della città di Zalaegerzeg. Questi scambi culturali e culinari arricchiscono ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Gusti in piazza e il salotto del gusto

Un grande ritorno alle origini è rappresentato da Gusti in Piazza: Piazza Cavour e Piazza Sant’Antonio ospiteranno gli stand istituzionali, con Promoturismo FVG come partner principale. Il Salotto del Gusto in Piazza Sant’Antonio sarà un’arena per incontri, talk e ospiti illustri, rendendo omaggio alla cultura enogastronomica.

La parola alle autorità

Il sindaco Rodolfo Ziberna ha sottolineato l’importanza della manifestazione in vista del 2025, quando Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale Europea della Cultura: “Valorizzare le eccellenze locali e regionali è fondamentale, così come rafforzare la sinergia con Nova Gorica.” L’assessore Luca Cagliari ha evidenziato l’impegno profuso per mantenere alta la qualità degli espositori e la capacità di adattarsi agli spazi ridotti a causa dei lavori di riqualificazione in città.

