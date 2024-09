Maltempo a Sappada, in arrivo 80mila euro per la messa in sicurezza

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 80mila euro a favore del Comune di Sappada per rispondere ai danni provocati dalle forti precipitazioni verificatesi lo scorso agosto. L’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha annunciato che i fondi, provenienti dal Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni, serviranno per ripristinare e mettere in sicurezza il territorio colpito, in particolare la Sr 355 e la ferrata dell’Orrido dell’Acquatona, situata sul versante sud del Monte Ferro.

I danni causati dal maltempo e gli interventi previsti

Il maltempo che ha investito Sappada ha provocato una frana che ha colpito la strada regionale Sr 355, causando danni anche alla ferrata dell’Orrido dell’Acquatona, un percorso attrezzato di particolare valore naturalistico e sportivo. Quest’opera, realizzata per incrementare il turismo nella zona, ha subito danni significativi: un terzo degli ancoraggi del percorso è stato distrutto, il ponte sospeso è stato gravemente compromesso, e parte dei sentieri di accesso alla ferrata sono stati danneggiati.

I lavori necessari per il ripristino della situazione preesistente prevedono diversi interventi chiave. Saranno eseguite opere di disgaggio del materiale pericoloso e il controllo degli ancoraggi rimasti. Si procederà inoltre alla pulizia della zona e al ripristino del percorso, con il riposizionamento e l’installazione ex novo degli ancoraggi e dei cavi necessari. Una delle opere principali sarà la costruzione di un nuovo ponte sospeso in acciaio e la sistemazione delle vie di accesso al percorso attrezzato.

Le risorse stanziate e la natura straordinaria dell’evento

L’assessore Roberti ha evidenziato che l’importo complessivo per questi interventi è stato quantificato in 80mila euro, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica allegata alla richiesta del Comune. Gli eventi meteorologici avversi, caratterizzati da forti precipitazioni, hanno reso impossibile per l’Amministrazione comunale affrontare questi costi con le risorse ordinarie di bilancio. Grazie alla documentazione presentata dal Comune di Sappada, è stato possibile accedere alle risorse del Fondo regionale, destinate a situazioni straordinarie e imprevedibili come quella descritta.

L’importanza della ferrata dell’Orrido dell’Acquatona

La ferrata dell’Orrido dell’Acquatona rappresenta un’attrazione turistica fondamentale per il Comune di Sappada, inserendosi in un contesto paesaggistico di grande rilevanza. La sua valorizzazione e manutenzione sono essenziali non solo per la sicurezza dei visitatori, ma anche per il continuo sviluppo del turismo sostenibile e dell’attività sportiva nella regione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook