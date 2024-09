Raduno degli Alpini a Venzone, orgoglio friulano e impegno per la comunità

Il 5º Raduno del battaglione alpini di Tolmezzo, organizzato dalla sezione ANA di Gemona, in collaborazione con l’8º Reggimento Alpini e il Comune di Venzone, ha visto la partecipazione di centinaia di alpini provenienti da tutto il Centro e Nord Italia.

L’evento, che si è svolto sabato 21 e domenica 22 settembre, è stato un tributo agli alpini, che hanno sfilato con orgoglio accanto alle loro famiglie, testimoniando il forte legame con il territorio e con i valori storici che li contraddistinguono. La presenza di autorità importanti, come l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha ulteriormente sottolineato l’importanza di questa celebrazione.

I valori senza tempo degli Alpini

Nel suo discorso, Barbara Zilli ha ribadito che i valori degli alpini rappresentano le radici profonde del Friuli: l’onestà, la laboriosità, il senso di comunità e il rispetto reciproco. Questi ideali, legati alla comune radice cristiana della regione, costituiscono il fondamento su cui si basa la tradizione alpina. Zilli ha affermato che gli alpini non solo custodiscono tali valori, ma li incarnano attraverso il loro impegno quotidiano, in particolare nel volontariato e nel supporto durante le emergenze.

L’‘alpinità’ come esempio per le nuove generazioni

Un aspetto centrale dell’intervento di Zilli è stato il ruolo degli alpini come esempio per le giovani generazioni. “I giovani dovrebbero guardare agli alpini per trarre forza e diventare protagonisti dei nostri tempi”, ha dichiarato. In un’epoca caratterizzata da incertezze e divisioni, l’alpinità diventa un simbolo di unione, pace e solidarietà, valori di cui oggi più che mai si avverte il bisogno.

Il legame indissolubile con la comunità

La frase “Una volta alpino, lo si è per sempre” è stata più volte ribadita durante l’evento. Questo motto rappresenta l’indissolubile legame tra gli alpini e le comunità in cui operano. Non c’è manifestazione o evento locale in cui non si trovi la presenza attiva delle Penne nere, pronte a sostenere le iniziative locali e a fornire aiuto in situazioni di difficoltà. L’impegno degli alpini è, dunque, una costante dimostrazione di solidarietà e senso del dovere.

Il sogno di una comunità identitaria

La volontà degli alpini di costruire una comunità identitaria, radicata nelle tradizioni e nei valori storici del Friuli, è stata sottolineata anche in relazione alla figura di Pietro Maset, simbolo di questi ideali. Il sogno di una comunità fondata su valori condivisi come la pace, la solidarietà e il rispetto reciproco è ciò che guida l’operato degli alpini e li rende un esempio per tutta la società.

