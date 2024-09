Questa mattina, 24 settembre, Trieste ha dato un contributo significativo alla campagna internazionale di sensibilizzazione sul valore degli alberi urbani grazie al TreeTag Day. Michele Babuder, assessore alle Politiche del Territorio, ha apposto il TreeTag sul Celtis australis (Bagolaro) di Piazza Hortis, uno degli esemplari monumentali selezionati nell’ambito di questa iniziativa.

L’evento, originariamente programmato per il 19 settembre, ha subito uno slittamento a causa della bora, ma la partecipazione della città non ha subito rallentamenti. Con il coinvolgimento di numerose città europee, tra cui Trieste, il TreeTag Day si propone di aumentare la consapevolezza pubblica sull’importanza degli alberi nelle aree urbane.

Il valore degli alberi urbani

Gli alberi urbani rappresentano molto più che semplici elementi decorativi nei giardini e nei parchi. Gli studi scientifici dimostrano che offrono benefici ambientali, psicologici e sociali di vitale importanza per la qualità della vita cittadina. Tra questi, spicca la capacità di migliorare la qualità dell’aria, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e producendo ossigeno.

Oltre a migliorare l’ambiente circostante, gli alberi urbani contribuiscono a creare spazi più salubri e vivibili. Studi internazionali hanno dimostrato che la presenza di alberi è associata a una riduzione dello stress, a un miglioramento del benessere mentale e persino a un aumento del valore immobiliare delle abitazioni vicine. Non è quindi solo una questione di estetica, ma di un vero e proprio investimento per il futuro delle città.

Trieste e il progetto TreeTag

Il Comune di Trieste ha deciso di aderire a questa campagna selezionando cinque alberi monumentali, situati in giardini e viali storici molto frequentati dalla cittadinanza. Oltre al Bagolaro di Piazza Hortis, verranno apposti TreeTag su:

Un ippocastano (Aesculus hippocastanum) monumentale nel Giardino Tommasini , presso l’area giochi per bambini.

(Aesculus hippocastanum) monumentale nel , presso l’area giochi per bambini. Un platano (Platanus x acerifolia) vicino alla stazione di Polizia Locale, sempre nel Giardino Tommasini.

(Platanus x acerifolia) vicino alla stazione di Polizia Locale, sempre nel Giardino Tommasini. Un olmo siberiano (Ulmus pumila) situato in Piazzale Rosmini .

(Ulmus pumila) situato in . Un altro platano all’incrocio tra Viale XX Settembre e Via Tipaldo Xydias.

Questi alberi non solo arricchiscono il paesaggio cittadino, ma rappresentano anche un patrimonio ecologico inestimabile. Attraverso il TreeTag, i cittadini potranno conoscere meglio i benefici offerti da questi giganti verdi, scoprendo informazioni preziose sull’assorbimento di CO2, sulla produzione di ossigeno e sui numerosi servizi ecosistemici che forniscono.

Cos’è il TreeTag?

Il TreeTag è un’etichetta sostenibile, in formato A3, che contiene una sintesi dei benefici specifici che ogni albero offre alla comunità. Utilizzando il software americano I-Tree, i dati scientifici raccolti sono presentati in modo semplice e comprensibile per chiunque. Le etichette non sono solo un modo per decorare gli alberi, ma un’opportunità per far conoscere al pubblico il loro valore ecologico.

L’iniziativa vuole attirare l’attenzione sui benefici nascosti che gli alberi offrono quotidianamente e che spesso passano inosservati. Ad esempio, ogni albero contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, a ridurre l’inquinamento acustico e a regolare le temperature urbane, proteggendo gli abitanti dal caldo estivo.

Un’iniziativa europea

Il TreeTag Day è stato celebrato in tutta Europa con la partecipazione di nove paesi, tra cui Italia, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda, Portogallo, Polonia, Svizzera e Spagna. In Italia, città come Varese, Padova, Novara, Merano e, naturalmente, Trieste hanno preso parte all’evento, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della cura del verde urbano.

Durante il TreeTag Day, i cittadini sono stati incoraggiati a partecipare attivamente, postando sui social media le immagini degli alberi decorati con il TreeTag e utilizzando l’hashtag #EUTreeTag. Questa mobilitazione collettiva ha l’obiettivo di rendere visibili gli alberi urbani e far capire l’importanza di prendersene cura.

Il futuro della sostenibilità urbana

Iniziative come il TreeTag Day sono fondamentali per promuovere una cultura della sostenibilità nelle nostre città. Investire nell’arboricoltura urbana non è solo una questione ambientale, ma una strategia per migliorare la qualità della vita e rendere le città più vivibili e resilienti. Gli alberi urbani sono risorse preziose che ci aiutano a combattere i cambiamenti climatici e a creare spazi di vita più sani e piacevoli.

La partecipazione di Trieste a questa campagna dimostra l’impegno della città verso una gestione sostenibile del verde urbano, rendendola un esempio per molte altre realtà europee. Con la crescente consapevolezza dell’importanza degli alberi nelle città, eventi come il TreeTag Day rappresentano un passo avanti verso un futuro più verde e sano per tutti.