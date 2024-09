Vacuum Vessel, eccellenza tecnologica made in FVG per il progetto ITER

Il Vacuum Vessel, una componente chiave per il reattore a fusione nucleare, è stato realizzato nello stabilimento Mangiarotti-Westinghouse di Monfalcone e rappresenta un prodotto di alta tecnologia ingegneristica. La sua spedizione a Cadarache, in Francia, segna un importante traguardo per il Friuli-Venezia Giulia e per l’industria italiana nel contesto di un progetto internazionale di grande rilevanza.

Un progetto innovativo per l’energia a fusione

Il Vacuum Vessel, frutto della collaborazione tra Mangiarotti, Ansaldo Energia e Walter Tosto, è parte del progetto per la costruzione di un reattore sperimentale a fusione nucleare. Questo sistema innovativo mira a ridurre le emissioni di scorie, con l’obiettivo di rivoluzionare l’approvvigionamento energetico globale. Secondo il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il contributo regionale dimostra che le aziende locali sono in grado di competere su scala internazionale nei settori più strategici come quello dell’energia.

La fusione nucleare: una speranza per il futuro energetico

La fusione nucleare è considerata una soluzione promettente per l’energia sostenibile. A differenza della fissione, non genera scorie radioattive di lunga durata e potrebbe ridurre la dipendenza dell’Occidente da fornitori di energia esterni. Fedriga ha sottolineato come la fusione possa dare nuova prospettiva all’Europa, sia dal punto di vista energetico che geopolitico, riducendo la dipendenza da Paesi terzi e aumentando la capacità decisionale dell’Occidente.

Il ruolo del Friuli-Venezia Giulia nel progetto ITER

La partecipazione del Friuli-Venezia Giulia a questo progetto internazionale dimostra l’importanza di sostenere e promuovere l’innovazione tecnologica. Il progetto ITER, per il quale il Vacuum Vessel è stato realizzato, rappresenta uno sforzo globale per sviluppare un’energia pulita e sicura. Il governatore ha ribadito l’importanza di investire in fonti di energia a basso impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

Innovazione e sostenibilità: un percorso obbligato

Fedriga ha sottolineato la necessità di distinguere tra fusione e fissione nucleare, e di concentrare risorse per favorire gli investimenti in energia pulita. Questo progetto non è solo un traguardo tecnico, ma rappresenta una visione strategica per il futuro energetico del continente, con potenziali benefici economici, sociali e geopolitici.

