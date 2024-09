Nuova rotta Ryanair, Trieste-Stoccolma disponibile per l’estate 2025

Ryanair continua a crescere sul Trieste Airport, annunciando una nuova rotta diretta per Stoccolma-Arlanda, il principale aeroporto della capitale svedese. La connessione, che sarà operativa a partire dal 2 luglio 2025, offrirà due voli settimanali, il mercoledì e il sabato. Questo collegamento rappresenta una novità assoluta per il Friuli-Venezia Giulia, che per la prima volta avrà un volo diretto verso la Scandinavia.

I voli partiranno da Trieste il mercoledì alle 20:50 e il sabato alle 09:20, garantendo orari comodi sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. I biglietti sono già disponibili sul sito di Ryanair e sull’app ufficiale della compagnia, permettendo ai passeggeri di pianificare con anticipo la loro estate 2025.

Un’opportunità per i turisti incoming e outgoing

La nuova rotta non rappresenta solo un’occasione per i residenti del Friuli-Venezia Giulia di scoprire le bellezze di Stoccolma e della Svezia, ma è anche un’opportunità importante per il mercato incoming. Marco Consalvo, CEO di Trieste Airport, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’annuncio della nuova rotta. Questo collegamento porta a 19 le rotte di Ryanair in partenza dal nostro aeroporto, e apre nuove opportunità per il turismo sia in entrata che in uscita”.

Il collegamento diretto con la Scandinavia offre infatti ai viaggiatori stranieri la possibilità di esplorare le bellezze naturalistiche e culturali del Friuli-Venezia Giulia, una regione ricca di storia, arte e paesaggi mozzafiato.

Ryanair e lo sviluppo di Trieste Airport per l’estate 2025

Questa nuova rotta fa parte della programmazione della stagione estiva 2025, che vede un rafforzamento delle destinazioni offerte dal Trieste Airport. Ryanair continua così a investire nella regione, migliorando i collegamenti e offrendo nuove opportunità di viaggio. Il volo verso Stoccolma rappresenta un traguardo importante per l’aeroporto e per il Friuli-Venezia Giulia, che si conferma una destinazione sempre più accessibile e ben collegata.

