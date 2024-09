L’istituzione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) segna una svolta storica per il sistema sanitario del Friuli-Venezia Giulia. Questa nuova entità, fortemente voluta e sostenuta dall’Ordine dei fisioterapisti della regione, rappresenta un passo importante verso il riconoscimento delle competenze e del ruolo cruciale delle diverse figure professionali all’interno dell’organizzazione sanitaria.

Melania Salina, presidente dell’Ordine, ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando come il Dipartimento costituisca un vero e proprio “nuovo inizio” per quasi 5000 professionisti sanitari che operano nell’area, tra cui fisioterapisti, infermieri, tecnici e altri specialisti. Ma cosa comporta davvero questa innovazione per il sistema sanitario regionale?

Valorizzazione delle competenze professionali

La creazione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie in Asugi non è solo un riconoscimento formale, ma una risposta concreta alla crescente necessità di organizzare in maniera più efficiente e coordinata le diverse competenze presenti nel mondo della sanità. Come ha evidenziato Salina, questo nuovo organismo offre l’opportunità di integrare e rafforzare il contributo delle diverse figure professionali all’interno di una struttura sempre più complessa.

In un contesto come quello sanitario, dove le sfide sono sempre più complesse e multidisciplinari, la sinergia tra professionisti è fondamentale. «Il nuovo dipartimento – afferma Salina – permetterà una gestione più efficace e sinergica delle competenze, favorendo lo sviluppo della multiprofessionalità, valore aggiunto per l’intera Azienda».

La leadership: un elemento cruciale

Nonostante il grande entusiasmo che circonda la creazione del Dipartimento, la presidente dell’Ordine dei fisioterapisti FVG ha voluto mettere in evidenza anche alcune sfide che dovranno essere affrontate per garantire il pieno successo di questa nuova entità. Tra queste, Salina ha sottolineato l’importanza di una leadership forte e ben strutturata, che permetta al Dipartimento di funzionare al meglio.

«È fondamentale – avverte Salina – che si proceda rapidamente alla nomina dei dirigenti responsabili dei servizi professionali di area. Solo attraverso una guida forte e competente sarà possibile promuovere al meglio le specificità di ciascuna professione, inclusa quella del fisioterapista». In effetti, il ruolo del dirigente non sarà soltanto quello di gestire, ma anche di creare un ambiente di lavoro in cui ciascun professionista possa esprimere al massimo il proprio potenziale.

La visione multiprofessionale

Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova organizzazione è l’enfasi posta sulla collaborazione multiprofessionale. Questo principio, come ribadito dalla dottoressa Tiziana Spessot, direttrice del Dipartimento, sarà il fulcro attorno a cui ruoterà il lavoro del nuovo ente. Nella sanità moderna, la capacità di lavorare insieme, superando barriere di ruolo e competenze, è diventata essenziale per garantire una cura di qualità e affrontare le complessità delle patologie che sempre più spesso richiedono interventi multidisciplinari.

In questo senso, il Dipartimento non è solo un traguardo raggiunto, ma piuttosto un punto di partenza per nuove sfide e opportunità di crescita. Come ha evidenziato l’Ordine dei fisioterapisti, questa evoluzione rappresenta un banco di prova per il sistema sanitario regionale, e un’opportunità per dimostrare che l’integrazione e la cooperazione tra professionisti possono davvero fare la differenza nel miglioramento dell’assistenza sanitaria.

Opportunità di crescita per tutti i professionisti coinvolti

L’istituzione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie apre nuove strade non solo per i fisioterapisti, ma per tutte le professioni coinvolte. L’integrazione tra diverse competenze e figure professionali permetterà un arricchimento reciproco e un miglioramento della qualità dei servizi offerti. L’Ordine dei fisioterapisti FVG si è detto certo che questa nuova entità si distinguerà come un modello di eccellenza e integrazione professionale, un esempio che potrebbe essere replicato in altre regioni d’Italia.

