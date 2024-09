L’Università di Udine ha fatto un ulteriore passo avanti nel supporto all’innovazione nel settore agroalimentare con l’inaugurazione del Laboratorio di ricerca agroalimentare Lara. Questa struttura all’avanguardia, situata nel Lab Village, rappresenta una risorsa cruciale per le imprese del territorio, offrendo tecnologie e impianti di ultima generazione per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei processi produttivi e dei prodotti.

Un laboratorio per l’innovazione agroalimentare

Il Laboratorio Lara, facente parte del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, è progettato per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende del settore agroalimentare. Grazie a impianti pilota avanzati, il laboratorio consente la trasformazione delle materie prime di origine animale e vegetale, oltre alla lavorazione dei prodotti lattiero-caseari e alla separazione e disidratazione degli ingredienti alimentari.

Le imprese locali potranno quindi condurre prove pre-industriali per testare nuovi prodotti e processi, migliorare la qualità delle loro produzioni e ridurre gli sprechi, sfruttando la versatilità del laboratorio. Un aspetto fondamentale di questa struttura è il suo focus sulla personalizzazione dei servizi, che permette alle aziende di accedere a soluzioni su misura per le loro specifiche esigenze.

Formazione e trasferimento tecnologico

Il Laboratorio Lara non è solo uno spazio per l’innovazione aziendale, ma anche un centro nevralgico per la formazione continua. Gli studenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari dell’Università di Udine potranno beneficiare di un’esperienza pratica sul campo, contribuendo così al trasferimento delle conoscenze teoriche in applicazioni concrete.

Allo stesso tempo, il laboratorio offrirà opportunità di formazione continua per gli operatori del settore agroalimentare. Questo doppio ruolo di centro di ricerca e formazione rafforza ulteriormente la collaborazione tra università e imprese, favorendo la crescita di competenze e know-how a beneficio di tutto il settore.

Il Lab Village: polo di ricerca applicata

Il Laboratorio Lara è parte del Lab Village, il polo tecnologico dell’Università di Udine, che ospita una trentina di laboratori e diversi centri misti università-impresa. Questo villaggio tecnologico è stato creato con l’obiettivo di collegare la ricerca accademica con le esigenze del mondo produttivo, facilitando la creazione di sinergie tra ateneo e industria.

Il Lab Village rappresenta un unicum a livello regionale, poiché consente di sviluppare e testare nuove tecnologie in un ambiente avanzato, riducendo il tempo necessario per portare innovazioni sul mercato. In questo contesto, il Laboratorio Lara gioca un ruolo centrale nell’ambito agroalimentare, completando un hub unico dedicato alla ricerca sulla trasformazione, conservazione e sicurezza alimentare.

Collaborazione tra università e imprese

L’importanza del Laboratorio Lara è stata sottolineata durante l’inaugurazione da vari esponenti del mondo accademico e istituzionale, tra cui il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, e il direttore del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier. Quest’ultimo ha sottolineato come il laboratorio rappresenti una grande opportunità per creare un ecosistema della ricerca agroalimentare che coinvolga attivamente le imprese nella creazione di proposte innovative e sostenibili.

Le professoresse Nadia Innocente e Lara Manzocco, docenti del Dipartimento, hanno spiegato che il Laboratorio Lara offrirà alle aziende diverse modalità di collaborazione con l’università. Questo permetterà non solo lo sviluppo di processi produttivi innovativi, ma anche la formazione di competenze specifiche necessarie per affrontare le sfide future del settore agroalimentare.

Finanziamenti e supporto istituzionale

La realizzazione del Laboratorio Lara è stata possibile grazie a un cofinanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Questo supporto evidenzia l’importanza strategica del progetto per l’intero territorio regionale, in particolare per il suo tessuto imprenditoriale legato al settore agroalimentare, uno dei pilastri dell’economia locale.

Il coinvolgimento delle istituzioni locali, come dimostrato dalla presenza del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, all’inaugurazione, sottolinea la forte sinergia tra università, enti pubblici e imprese nella promozione di uno sviluppo economico sostenibile e basato sull’innovazione.

