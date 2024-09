Trieste Science+Fiction Festival: un viaggio nel futuro fantastico

Il Trieste Science+Fiction Festival, il più atteso evento italiano dedicato alla fantascienza, si prepara a inaugurare la sua 24° edizione dal 29 ottobre al 3 novembre 2024. Trieste, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, si trasformerà in un epicentro di cultura e innovazione cinematografica, ospitando una selezione di film in anteprima nazionale che esplorano tematiche di grande attualità. Da Intelligenza Artificiale a cambiamento climatico, il festival si propone di affrontare le paure e le speranze dell’umanità attraverso le infinite sfumature del genere fantastico.

Tematiche attuali nel cinema fantastico

Quest’anno, i film presentati al festival toccheranno argomenti cruciali come i timori legati all’Intelligenza Artificiale e le minacce dell’ambiente. Come ha affermato il direttore artistico Alan Jones: “La fantascienza rimane ancora il genere dominante in cui le questioni sociali dell’attualità si riflettono in uno specchio futuro.” Il festival non solo intratterrà il pubblico, ma stimolerà anche riflessioni su disuguaglianza, ingiustizia e altri temi politici rilevanti.

I film dell’edizione 2024

Ecco una panoramica dei primi sei film che saranno presentati in anteprima al Trieste Science+Fiction Festival 2024:

MADS di David Moreau

Il festival si aprirà con MADS, l’ultimo lavoro del regista francese David Moreau, già noto per opere come “Them – Loro sono là fuori”. Questo fanta-horror si sviluppa in un unico piano sequenza e racconta l’incubo surreale di un adolescente in una notte allucinatoria, promettendo di catturare il pubblico con il suo stile innovativo.

INFINITE SUMMER di Miguel Llansò

INFINITE SUMMER, diretto da Miguel Llansò, esplora le tecnologie emergenti attraverso la storia di tre giovani donne in cerca di avventura. Questa pellicola, che affronta il tema delle app di meditazione, rappresenta un mix di thriller e fantascienza, rivelando come le tecnologie possono influenzare le nostre vite in modi inaspettati.

TIME TRAVEL IS DANGEROUS di Chris Reading

Il regista britannico Chris Reading porterà a Trieste un buddy movie sui viaggi nel tempo. La storia di Ruth e Megan, due amiche che gestiscono un negozio vintage, si trasforma in una frenetica avventura quando scoprono una macchina del tempo. Le loro disavventure promettono di divertire e intrattenere il pubblico.

ESCAPE FROM 21st CENTURY di Yang Li

Dalla Cina arriva ESCAPE FROM 21st CENTURY, un film che unisce arti marziali e fantascienza. Diretto da Yang Li, racconta le avventure di tre amici che scoprono di avere il potere di viaggiare nel tempo attraverso un semplice starnuto. Ma il futuro che incontrano è molto più oscuro di quanto avessero sperato, mettendo alla prova il loro coraggio e la loro determinazione.

SCHIRKOA: IN LIES WE TRUST di Ishan Shukla

La pellicola di Ishan Shukla, SCHIRKOA: IN LIES WE TRUST, presenta una distopia in cui i cittadini di una metropoli devono indossare sacchetti di carta in testa per conformarsi a un regime oppressivo. La storia si sviluppa attorno a una mitica terra libera, dove le persone vivono senza tali limitazioni, innescando una serie di eventi caotici.

PARVULOS di Isaac Ezban

Infine, PARVULOS di Isaac Ezban affronta il legame emotivo tra genitori e figli in un mondo post-apocalittico. La storia di tre fratelli che nascondono un inquietante segreto promette di offrire una riflessione profonda su famiglia e sopravvivenza in tempi difficili.

Un’Occasione da Non Perdere

Il Trieste Science+Fiction Festival non è solo una celebrazione del cinema fantastico, ma anche un’opportunità per esplorare i confini dell’immaginazione e del pensiero critico. I film selezionati parteciperanno a vari concorsi, tra cui il Premio Asteroide e i concorsi Méliès d’argent, confermando l’importanza del festival nel panorama cinematografico internazionale.

Fondato nel 2000, il Trieste Science+Fiction Festival è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cinema di genere. Con la partecipazione di nomi illustri e una programmazione ricca e variegata, il festival si conferma come una piattaforma unica per la creatività e l’innovazione. Non perdere l’occasione di vivere un evento che unisce cultura, divertimento e riflessione, rendendo Trieste un palcoscenico ideale per il cinema fantastico.

