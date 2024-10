Cira Piscicelli è la nuova comandante dei Vigili del Fuoco di Gorizia

GORIZIA – Con una brillante carriera alle spalle, Cira Piscicelli è stata nominata comandante dei Vigili del Fuoco di Gorizia. La nomina segna una svolta importante per il comando locale, che accoglie una figura di grande esperienza e competenza, soprattutto in vista di eventi di rilevanza internazionale come GO! 2025, quando Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale Europea della Cultura. Piscicelli ha espresso il proprio impegno e determinazione nell’assumere il nuovo ruolo, consapevole delle sfide che l’attendono.

Un percorso professionale di eccellenza

Nata nel 1966 in provincia di Napoli, Piscicelli ha costruito la sua carriera con una solida formazione accademica e un’esperienza pluriennale. Laureata in ingegneria civile, sezione edile presso l’Università Federico II di Napoli nel 1992, ha iniziato il suo percorso professionale come libero professionista, dimostrando fin da subito competenze tecniche di alto livello.

Nel 1994, al superamento del concorso per Direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene assegnata al Comando di Napoli, dove rimarrà fino al 2010. In questi anni, Piscicelli ha svolto incarichi di rilievo, tra cui responsabile dell’Ufficio delle Infrastrutture, dell’Emergenza e della Formazione. Le sue responsabilità si sono estese anche al Servizio di Prevenzione e Protezione, contribuendo alla crescita della sua esperienza nella gestione di situazioni di emergenza e prevenzione dei rischi.

Un impegno nazionale e internazionale

La carriera di Cira Piscicelli non si è limitata al solo ambito locale. Dal 2010 al 2021 è stata collocata presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco in Campania, dove ha guidato l’Ufficio Gestione del Soccorso Tecnico e la Segreteria Tecnica. Il suo contributo è stato fondamentale nella coordinazione di numerosi interventi rilevanti a livello nazionale, partecipando a operazioni di soccorso durante le principali calamità naturali degli ultimi decenni.

L’alluvione di Cervinara del 1999, il sisma in Abruzzo del 2009, il terremoto in Emilia del 2012 e il sisma dell’Italia Centrale del 2016 sono solo alcuni degli eventi che hanno visto Piscicelli in prima linea nella gestione delle operazioni di emergenza. A questi si aggiunge la sua partecipazione alla gestione del soccorso dopo il sisma di Casamicciola del 2018, un intervento particolarmente delicato che ha messo in luce la sua capacità di coordinare operazioni complesse in situazioni di grande criticità.

L’esperienza al Viminale e la promozione

Dal 2021 al 2024, Piscicelli ha prestato servizio al Viminale, presso l’Ufficio di Staff del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove si è occupata di questioni normative e ordinamentali. Durante questo periodo, ha approfondito le dinamiche relative ai rapporti con la componente volontaria, un aspetto cruciale per il funzionamento del corpo dei Vigili del Fuoco in Italia.

Nel febbraio 2024, grazie alla sua lunga esperienza e alla sua dedizione, Piscicelli ha ottenuto la promozione a primo dirigente, un traguardo prestigioso che ha coronato un percorso professionale di eccellenza. Al termine del corso di formazione per dirigenti, è stata nominata comandante del comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia, una scelta che valorizza il suo impegno e la sua competenza.

Sfide e prospettive per il futuro

Con la nomina a comandante dei Vigili del Fuoco di Gorizia, Cira Piscicelli si prepara ad affrontare sfide importanti. Uno degli appuntamenti più rilevanti sarà l’organizzazione dei servizi di sicurezza e gestione delle emergenze in occasione dell’evento GO! 2025, che vedrà Gorizia e Nova Gorica protagoniste come Capitale Europea della Cultura. Questo evento richiederà un coordinamento complesso e una pianificazione strategica per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Piscicelli ha già manifestato la sua determinazione nel voler affrontare con competenza e dedizione questo nuovo incarico, consapevole delle responsabilità che la attendono. La sua esperienza pluridecennale, maturata sia a livello locale che nazionale, sarà sicuramente un elemento di forza per il comando di Gorizia.

Una leadership al femminile

La nomina di Cira Piscicelli rappresenta anche un passo avanti per la leadership femminile all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un contesto tradizionalmente dominato da figure maschili. La sua carriera è un esempio di come competenza, impegno e dedizione possano portare a ruoli di grande responsabilità, indipendentemente dal genere.

Con questa nuova nomina, Gorizia si prepara ad affrontare con rinnovata energia le sfide future, guidata da una professionista di alto livello che saprà certamente onorare il proprio ruolo con passione e competenza.